ONLINE: Athletic Bilbao - Manchester United dnes, Európska liga LIVE (odveta semifinále)

Po 35 odehraných kolech se tento anglický celek nachází na 15. místě tabulky Premier League. Pokud chce Manchester pomýšlet na evropské poháry v příští sezoně, má jedinou cestu, a to vyhrát Evropskou ligu, tím by si zajistili přímý postup do vysněné Ligy mistrů.V novém formátu Evropské ligy si Manchester vede velmi dobře. Ligovou fázi zakončil na třetím místě s 18 body, čímž si zajistil přímý postup do osmifinále. Tam dokázal vyřadit španělský Real Sociedad, první utkání na venkovní půdě sice skončilo 1:1, doma ale United vyhrál 4:1. Čtvrtfinále už tak jednoznačné nebylo, domácí totiž narazili na francouzský Lyon. Venkovní utkání skončilo také remízou – 2:2, doma to šlo až do prodloužení, na které si všichni jistě pamatujeme. Manchester ve 110. minutě prohrával 2:4, pak ale přišel magický obrat, který dokonal ve 120+1 Harry Maguire, který vstřelil vítěznou branku na 5:4.Domácí celek už v anglickém poháru nepůsobí. Probojoval se až do osmifinále, kde prohrál po penaltovém rozstřelu s Fulhamem. – 1:2.EFL Cup pro domácí skončil ve čtvrtfinále, kdy postoupil londýnský Tottenham – 4:3.Domácí si vedou velmi dobře v Evropské lize, v domácí soutěži je to ale pravý opak. Jedinou prioritou Manchesteru je vyhrát Evropskou ligu a zajistit si Ligu mistrů pro nadcházející sezonu. V anglické Premier League už domácím sestup nehrozí, a tak cíl je jasný. Projde Manchester do finále a zvládne ho i ovládnout?