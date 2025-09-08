Dohodli sa. Manchester City a Premier League ukončili právny spor

City napadlo najvyššiu súťaž vo februári tohto roka.

LONDÝN. Anglický futbalový klub Manchester City ukončil právny spor s Premier League, ktorý sa začal v súvislosti s pravidlami upravujúcimi sponzorské zmluvy (APT). Obe strany po niekoľkých mesiacoch dospeli k dohode.

City napadlo najvyššiu súťaž vo februári tohto roka. Dôvodom bola zmena pravidiel, ktoré sú navrhnuté tak, aby bolo zabezpečené, že sa na obchodné zmluvy uzatvorené s organizáciami úzko prepojenými na majiteľov klubov bude uplatňovať spravodlivá trhová hodnota.

Na ich základe sa má zabrániť umelému nafukovaniu sponzorských zmlúv, ktoré by mohlo ohroziť finančné pravidlá ligy.

„Táto dohoda ukončuje spor medzi stranami týkajúci sa pravidiel APT. V rámci urovnania Manchester City akceptuje, že súčasné pravidlá APT sú platné a záväzné,“ citovala zo spoločného vyhlásenia ligy a klubu agentúra AP.

Desaťnásobný anglický šampión medzitým čelí vyše stovke obvinení pre podozrenie z porušenia finančných pravidiel v rokoch 2009 až 2018.

