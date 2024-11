Kríza Manchestru City sa prehlbuje. Guardiola: Takúto situáciu som ešte nezažil

"Momentálne nám chýba sebavedomie na ihrisku. Bolo to už zrejmé z toho, že sme sa snažili streliť gól, ale žiaľ neúspešne. Náš súper hral agresívnejšie a dokázal skórovať. Hráme s trochou negativizmu, ale to je normálne. Ak veľa vyhrávate, dodá vám to sebavedomie. Samozrejme v opačnom prípade sa dostavia pocity, aké zažívame teraz. Vždy to tak je," dodal Guardiola.

Anglický majster zaostával po sobote za lídrom tabuľky z Liverpoolu o päť bodov, pričom v nedeľu čakal zverencov Arneho Slota zápas so Southamptonom, ktorý je na dne tabuľky. City cestujú do Liverpoolu budúci víkend.