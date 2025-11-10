Najslabším článkom futbalu sú pravidlá, tvrdí česká legenda. Mal gól Liverpoolu platiť?

BRATISLAVA. Španielsky tréner Pep Guardiola si jubilejný tisíci zápas kariéry nemohol lepšie predstaviť. Svojich zverencov totiž doviedol k víťazstvu nad klubom, ktorý považuje za najväčšieho rivala.
Manchester City ovládol šláger 11. kola Premier League, keď na domácej pôde zdolal úradujúceho majstra FC Liverpool rozdielom triedy 3:0.
"Moji hráči mi týmto výkonom proti šampiónom dali pekný darček. Všetci podali výkon na tej najvyššej úrovni," povedal Guardiola po svojom 716. víťazstve.
Citizens v očakávanom súboji potvrdili lepšiu aktuálnu formu, no cestu za troma bodmi im uľahčil aj verdikt rozhodcov, ktorý sa stal témou diskusií.
Dvojitý meter Kavanagha
Smoliarom prvého polčasu bol kapitán hostí Virgil van Dijk. V nadstavenom čase nešťastne tečoval strelu Nica Gonzáleza, z čoho pramenil druhý gól.
O desať minút skôr dostal Holanďan loptu aj do domácej bránky, no zásah na 1:1 posúdili arbitri na čele s Chrisom Kavanaghom ako neregulárny.
Svoju hlavičku po rohovom kope Mohameda Salaha nasmeroval van Dijk do miesta, kde síce stál v ofsajde Andrew Robertson, no ten sa očividne snažil lopte uhnúť, čo sa mu aj podarilo.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Liverpool
Práve tu vzniká kontroverzia. Robertson nejavil záujem o hru, no ovplyvnil svojim postavením talianskeho brankára Gianluigiho Donnarummu?
Spomalené zábery ukazujú, že Škót nestál gólmanovi vo výhľade, ani mu nebránil v pohybe. Napriek tomu Kavanagh bez dlhšieho váhania gól neuznal.
"Bolo to nesprávne. Andy nezasahoval do toho, čo mohol brankár urobiť. Aj postranný rozhodca zdvihol zástavku asi až po 13 sekundách. Z nášho pohľadu mohol ten gól pozitívne ovplyvniť zápas," povedal tréner Arne Slot.
Zároveň dodal, že hneď po stretnutí mu niekto z členov tímu ukázal podobnú situáciu z minulej sezóny. Zápas Manchestru City na pôde Wolverhamptonu tiež pískal Kavanagh, no rozhodujúci gól Johna Stonesa uznal.
Tesne pred jeho hlavičkou Bernardo Silva obmedzoval v pohybe brankára Josého Sá a hoci sa potom prikrčil, v momente zakončenia bol takisto v ofsajde.
Nestál v zornom poli brankára
Kým van Dijk poznamenal, že o tom už nemá zmysel hovoriť, na stranu LFC sa pridal napríklad aj legendárny útočník Manchestru United Wayne Rooney.
"Nemyslím si, že Robertson ovplyvnil Donnarummu pri zákroku. Brankár videl loptu po celý čas, takže podľa mňa to bolo nesprávne rozhodnutie," vraví pre BBC tretí najlepší strelec v histórii Premier League.
VIDEO: Zostrih zápasu Wolverhampton - Manchester City z roku 2024
To, že hráč v červenom drese nestál v zornom poli brankára považujú za kľúčové aj bývalý futbalista LFC Danny Murphy či Aston Villy Dion Dublin.
"Videl som to dvakrát alebo trikrát a ak by niekto mohol byť v zornom poli, bol by to Jeremy Doku (hráč Manchestru City, pozn.)," uviedol Dublin.
Pre televíziu Canal+ Sport reagoval na kontroverznú situáciu aj autor 183 gólov vo farbách The Reds a ďalších 27 za Manchester City Robbie Fowler.
"Robertson bol v ofsajde, o tom niet pochýb. Nezapojil sa však do hry, bol na ľavej strane, a tak brankár stále videl loptu. Podľa mňa mal gól platiť a VAR tím by sa mal Liverpoolu ospravedlniť," vravel Fowler.
Následne s ním v štúdiu súhlasili komentátor Jaromír Bosák či niekdajší hráč Manchestru United a českej reprezentácie Karel Poborský. Ten dodal, že najslabším článkom futbalu sa stávajú pravidlá.
Iba ôsme miesto
Pre Arneho Slota to bola ďalšia prehra na lavičke Liverpoolu a počas reprezentačnej prestávky bude mať holandský tréner nad čím premýšľať.
Jeho tím síce vykročil za obhajobou titulu piatimi víťazstvami, no odvtedy prehral v lige päť zo šiestich zápasov. V tabuľke mu patrí len ôsme miesto so stratou štyroch bodov na City a ôsmich na vedúci Arsenal.
"Všetci sme sklamaní. Najmä v prvom polčase boli domáci jednoznačne lepší a skóre 2:0 bolo adekvátne, hoci sme dali gól, ktorý podľa mňa mal platiť.
Tých prehier je priveľa a posledná vec, o ktorej by som mal teraz hovoriť, je boj o titul. Najprv sa musíme sústrediť na dosahovanie výsledkov. Tabuľka sa najlepšie hodnotí po 38. kole," povedal tréner Slot.
Naopak, Manchester City sa rozbieha, Erling Haaland skóroval už 14-krát a Guardiola môže pokračovať vo vylepšovaní svojej úspešnej bilancie.
City viedol zatiaľ 550-krát a 388 zápasov vyhral, čo je vyše 70 percent.
Vo svojej kariére postupne trénoval B-tím Barcelony, prvý tím katalánskeho veľkoklubu, Bayern Mníchov a od roku 2016 pôsobí na Etihad Stadium.
"Je pre mňa výnimočné dosiahnuť 1000. zápas pred mojou rodinou a obzvlášť proti Liverpoolu. Chlapcom som prízvukoval, že hrajú proti majstrovi a nie že majú vyhrať preto, lebo Arsenal v sobotu zaváhal.
Tím, ktorý vyhrá Premier League, je ten, ktorý z mesiaca na mesiac rastie a zlepšuje sa. Nie je to tím, ktorý je na čele v septembri alebo októbri," dodal.