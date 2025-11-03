Nezastaviteľný Haaland strelil opäť dva góly. Je na úrovni Ronalda a Messiho, myslí si Guardiola

MANCHESTER. Nórsky futbalový útočník Erling Haaland bol opäť ústrednou postavou pri víťazstve Manchestru City. V treťom domácom zápase za sebou strelil dva góly a aj vďaka nemu si tím udržal šesťbodovú stratu na lídra Premier League Arsenal.
V nedeľňajšom stretnutí 10. kola proti Bournemouthu sa síce brankár domácich Gianluigi Donnarumma nevyhol zaváhaniu, ktoré viedlo k inkasovanému gólu, no ten napokon nestál domácich body.
Neuveriteľný gól, čertil sa Guardiola
Manchester City zvíťazil 3:1 a napravil si chuť po prehre na ihrisku Aston Villy 0:1. Haaland prvýkrát ukázal svoju silnú stránku v 17. minúte, keď sa dostal do úniku od stredu ihriska a otvoril skóre.
V 25. minúte Tyler Adams vyrovnal, keď Donnarumma nesprávne odhadol centrovanú loptu po rohovom kope a vyrazil ju priamo pred seba. Americký stredopoliar Tyler Adams, ktorý neskôr odstúpil pre zranenie, ju pohotovo poslal do brány a vyrovnal na 1:1. Bol to pre neho prvý gól v PL.
Donnarumma následne dostal žltú kartu za príliš intenzívne sťažovanie sa na faul. Kapitán Bournemouthu David Brooks najprv držal Donnarummu za ľavú ruku, ale podľa rozhodcov ju pustil včas.
Tréner City Pep Guardiola povedal, že je „neuveriteľné“, že rozhodcovia uznali gól. „Niekedy je ťažké pochopiť, prečo bol uznaný,“ povedal. Donnarumma tvrdil, že cítil, ako sa ho niekto snaží potiahnuť, keď sa snažil vyraziť loptu. VAR odhalil, že išlo „náhodný kontakt vyplývajúci z hry“.
Tréner Guardiola považoval tento moment za čiernu škvrnu na víťazstve svojho tímu. „Dostali sme neuveriteľný gól od rozhodcu. Som tu už 10 rokov, takže ich (rozhodcov) poznám. Netelefonujem im, nekontaktujem ich, nemám na to čas. Môj program sú zápasy a tréningy,“ konštatoval Guardiola.
Haaland je na úrovni Ronalda a Messiho
Haaland vrátil „Citizens“ náskok v 33. minúte, keď sa opäť dostal do brejkovej situácie, v ktorej si poradil aj s brankárom. V prebiehajúcej sezóne Premier League nastrieľal už 13 gólov, v poradí ligových strelcov za ním s výrazným odstupom nasleduje štvorica šesťgólových.
„Bez neho by to bolo ťažké,“ netajil Guardiola, ktorý sa v súvislosti s Haalandom nebránil ani porovnaniu s Lionelom Messim a Cristianom Ronaldom. „Samozrejme, že je na tejto úrovni. Obaja už strieľajú góly inde, ale on je im podobný.“
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Bournemouth
Haaland skromne hodnotil svoj ďalší dvojgólový večer: „Snažím sa pomôcť tímu víťaziť, to je môj cieľ. Nezáleží na tom, či dám gól alebo inak pomôžem vyhrať zápasy. Je dobré, že sme sa spamätali po predošlej prehre. Snažil som sa pomôcť tímu tým, že som si robil svoju prácu.“
Skóre zápasu proti Bournemouthu uzavrel v 60. minúte obranca Nico O´Reilly, ktorý strelil tretí gól v sezóne.
Solídny zápas, hodnotí tréner Bournemouthu
Pre Bournemouth to bola iba druhá prehra v sezóne, po ktorej má na priebežnom 4. mieste 18 bodov rovnako ako tretí Liverpool. Tréner Andoni Iraola bol čiastočne spokojný s výkonom tímu.
„Odohrali sme solídny zápas, ale solídnosť nestačí na to, aby ste si niečo vzali z tohto štadióna. Potrebujete mať niečo špeciálne. V prvom polčase nás potrestali Haalandom. V našom spôsobe hry existuje riziko, že sa súper môže dostať za našu obrannú líniu.
Proti iným hráčom máte možno čas na nápravu, ale ak stratíte jeden meter proti Haalandovi, je skoro nemožné napraviť to,“ konštatoval Andoni.