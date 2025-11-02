West Ham si pripomenul ako chutí víťazstvo. Proti favoritovi uspel vďaka vlastnému gólu

Fotka zo zápasu West Ham United - Newcastle United.
Fotka zo zápasu West Ham United - Newcastle United. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet, TASR|2. nov 2025 o 17:06
Gólovú poistku v závere zápasu dal český stredopoliar Tomáš Souček.

LONDÝN. Futbalisti West Hamu United zaznamenali druhé víťazstvo v tejto sezóne Premier League. V 10. kole najvyššej anglickej súťaže zdolali doma Newcastle United 3:1.

West Ham tak prerušil negatívnu sériu výsledkov, keď naposledy zvíťazil ešte 31. augusta na pôde Nottinghamu Forest 3:0. Odvtedy zaznamenal v lige iba jednu remízu proti Evertonu.

Napriek zisku troch bodov však figuruje v neúplnej tabuľke na zostupovom 18. mieste.

Premier League - 10. kolo

West Ham United - Newcastle United 3:1 (2:1)

Góly: 35. Paqueta, 45.+5 Botman (vlastný), 90.+7 Souček – 5. Murphy

    dnes 17:06
