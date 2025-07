Inzaghi stvoril púštnych hrdinov. Zdolať City je ako vyjsť na Everest bez kyslíka

Len necelý mesiac po jeho príchode mužstvo prekvapilo ďalšieho ťažkého súpera a postúpilo do štvrťfinále prebiehajúcich MS klubov.

V náročnej premiére v základnej D-skupine doviedol Al-Hilal k remíze s Realom Madrid (1:1), vyrovnane hral aj s Red Bullom Salzburg (0:0) a po víťazstve nad mexickou Pachucou (2:0) sa mužstvo prebojovalo do osemfinále.

Opak sa však stal skutočnosťou. „Citizens“ sa síce ujali vedenia už v 9. minúte zásluhou Bernarda Silvu, no Al-Hilal po zmene strán otočil skóre vďaka Marcosovi Leonardovi a Malcomovi.

„Vedeli sme, že ak chceme zdolať Manchester City, musíme urobiť niečo mimoriadne. A presne to chlapci dnes večer dokázali. Boli jednoducho úžasní,“ uviedol Inzaghi po dueli.

Zápas poslal do predĺženia nórsky kanonier Erling Haaland. V ňom šiel do vedenia Al-Hilal po góle Kalidoua Koulibalyho a Phil Foden ešte vyrovnal na 3:3, ale v 112. minúte rozhodol o triumfe 4:3 svojím druhým gólom Leonardo.

Sme spolu sotva tri týždne a môžete vidieť úroveň snahy a úsilia, ktorú do toho hráči dávajú. Pre mňa ako trénera je to jednoznačne veľmi uspokojujúce,“ pokračoval taliansky kormidelník.

„A podarilo sa nám to. Je správne, že si v tejto chvíli, v tento večer, môžeme vychutnať tento úspech proti Guardiolovmu City. Vložili sme do toho srdce.

Anglické mužstvo vyhralo všetky tri zápasy „géčka“ a ako jediné bolo v skupinovej fáze stopercentné. Inzaghiho náprotivok Pep Guardiola, ktorý si atmosféru v USA od začiatku užíval, takýto koniec nečakal.

„Je to škoda, boli sme spolu na neuveriteľnej ceste a je to skvelé miesto. Atmosféra bola naozaj dobrá a nemôžem dostatočne poďakovať Manchestru City, najmä hráčom za tréning a to, ako hrali.

Radi by sme boli pokračovali, človek tu môže byť len raz za štyri roky. Mali sme pocit, že tímu sa darí, ale ideme domov. Teraz je čas si oddýchnuť a pripraviť sa na novú sezónu,“ konštatoval Španiel.