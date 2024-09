Šamorín sa po remíze a prehre, ktorými vstúpil do nového ročníka, otriasol a vyhral trikrát po sebe. Porazil postupne Pohronie, Starú Ľubovňu i "béčko" Slovana. Pred nedeľou je na štvrtom mieste s 10 bodmi, v prípade triumfu dorovná vedúce duo s Liptovský Mikuláš – Zlaté Moravce.



Malženice sú opačný prípad. V prvom kole zvíťazili, ale odvtedy získali jediný bod – minulý týždeň proti Pohroniu. Dynamo sa so štyrmi bodmi prepadlo na 12. pozíciu, no ak by vyhralo, poskočiť by mohlo až o štyri priečky.