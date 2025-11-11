Podolski sa vyjadril k budúcnosti. Priority sa zmenili, hovorí Gašparíkov zverenec

Nemecký futbalista Lukas Podolski drží trofej 14. júla 2014 v Riu de Janeiro. Nemecko zvíťazilo vo finále MS nad Argentínou 1:0 po predĺžení. (Autor: archív TASR/AP)
TASR|11. nov 2025 o 14:28
Podolski pôsobí od leta 2021 v Zabrze.

BERLÍN. Nemecký futbalista a poľský rodák Lukas Podolski opäť raz naznačil, že jeho profesionálna kariéra sa blíži ku koncu.

Stále však necháva otvorené dvere pre budúce príležitosti. Podolski pôsobí od leta 2021 v Zabrze, teda v meste, neďaleko ktorého vyrastal.

Tamojší Gornik, o ktorom najlepší mladý hráč MS 2006 hovorí ako o svojom obľúbenom klube, aktuálne pod vedením slovenského trénera Michala Gašparíka okupuje čelo tabuľky Ekstraklasy. „V podstate by toto mala byť moja posledná sezóna.

Ak by sa nám však podaril športový prevrat, možno by som tomu dal ešte jeden rok,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Podolskiho pre Kölner Stadt-Anzeiger.

Majster sveta z roku 2014 aj vďaka svojim kontaktom pomohol Gorniku rásť po športovej aj organizačnej stránke. „Veľmi ma baví aj práca mimo ihriska.

Na archívnej snímke z 12. septembra 2025 nemecký futbalista a poľský rodák Lukas Podolski sa usmieva na tlačovej konferencii v Hockenheime. Podolski opäť raz naznačil, že jeho profesionálna kariéra sa blíži ku koncu. Pôsobí od leta 2021 v Zabrze, teda v meste, neďaleko ktorého vyrastal. Tamojší Gornik aktuálne pod vedením slovenského trénera Michala Gašparíka okupuje čelo tabuľky Ekstraklasy. (Autor: TASR)

Mám už 40 rokov, takže moje priority sa zmenili. Klub mi dal možnosť vyskúšať si veľa rôznych oblastí. Stále ma veľmi baví hrať a mám veľké potešenie z toho, že môžem pomáhať mladším hráčom v tíme svojimi skúsenosťami.

Ale už nemám tridsať,“ dodal Podolski, ktorý odštartoval profesionálnu kariéru v Kolíne nad Rýnom a hral aj za Bayern Mníchov, Arsenal, Inter Miláno, Galatasaray či Vissel Kobe v Japonsku.

Popri futbalovej kariére Podolski v roku 2024 spolu s bývalým nemeckým obrancom Matsom Hummelsom založil halový futbalový turnaj Baller League vo formáte šiestich proti šiestim.

Okrem toho vlastní niekoľko kebabových reštaurácií a zmrzlinární a medzi jeho projekty patrí aj vlastná módna značka.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

