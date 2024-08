Haraslín mal zimomriavky, súperi boli ako na kolotoči. Slováka chváli aj česká legenda

Oba momenty delilo len 141 sekúnd. Za tento krátky čas Lukáš Haraslín zažehnal možnú drámu a spečatil postup českého majstra do Ligy majstrov.

BRATISLAVA. Z bieleho bodu poslal brankára na druhú stranu, vyskočil na reklamný banner a niekoľkokrát buchol do klubového znaku na svojej hrudi.

"Veľmi sa teším, že som gólom prispel k výhre a k postupu do vysnívanej Ligy majstrov. Mám z toho zimomriavky. Postúpili sme však ako tím a som hrdý na celé mužstvo," povedal Haraslín pre Nova Sport.

Sparta Praha sa z neho teší po 19 rokoch. Od roku 2005 sa v predkolách milionárskej súťaže predstavila deväťkrát, no vyšlo to až na desiaty pokus.

Už v prvom polčase ho mohol zarmútiť Haraslín. Dostal sa k centru z pravej strany, no z vnútra šestnástky poslal loptu vysoko nad bránu. "Bola to 100-percentná šancu, ktorú musím premeniť," priznal.

Bratislavský rodák si to najlepšie nechal na záver. Po zaváhaní Birmančeviča zobral v 80. minúte zodpovednosť na svoje plecia a penaltu premenil.

"Povedal som si, že chcem mať iba jednu myšlienku a tej som sa držal od začiatku do konca. Som rád, že som to zvládol," uviedol a následne dostal otázku, či to bola jeho najdôležitejšia penalta v kariére.

"Na pôde Slavie som jednu kopal, tuším, v 101. minúte. To sú momenty, ktoré vás posúvajú a dodávajú vám obrovské skúsenosti," doplnil.