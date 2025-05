Deň, kedy plakal celý Madrid. Toto je silnejšie než vyhrať Ligu majstrov, vravel Ancelotti

„Ani keď vyhráte Ligu majstrov, necítite takéto emócie. Toto je niečo oveľa silnejšie. Odchádzam šťastný a spokojný. Bola to pre mňa česť a potešenie byť súčasťou tejto rodiny a zapísať sa do histórie klubu. Bol to môj cieľ od prvého dňa a podarilo sa mi ho naplniť,“ vyhlásil Ancelotti.

Slzám sa neubránil ani prezident klubu Florentino Pérez. V samotnom závere zápasu, keď Modrič striedal, hra sa na pár minút prerušila. Hráči oboch tímov vytvorili pre neho uličku „slávy“ a celý štadión mu vzdal hold.