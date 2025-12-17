Busquets a Alba skončili, no Suarez pokračuje. S Miami sa dohodol na novej zmluve

Uruguajský futbalista Luis Suarez predĺžil zmluvu s klubom zámorskej MLS Interom Miami. S vedením čerstvého ligového šampióna podpísal kontrakt na nasledujúcu sezónu.
Tridsaťosemročnému útočníkovi sa skončila v Miami zmluva po konci sezóny, v ktorej pomohol tímu k zisku premiérového titulu v MLS. V 50 dueloch vo všetkých súťažiach strelil 17 gólov.
„Jeho obrovské skúsenosti a vodcovské schopnosti boli kľúčové, keď Inter Miami získal svoj tretí a štvrtý titul triumfom vo Východnej konferencii a MLS Cupe a zároveň exceloval na medzinárodnej scéne historickým postupom do osemfinále na majstrovstvách sveta klubov 2025 a prienikom do semifinále CONCACAF Champions Cupu 2025,“ uviedol klub podľa AFP na adresu bývalého kanoniera Barcelony, Liverpoolu či Atletica Madrid, ktorý prišiel na Floridu v roku 2024. V januári oslávi 39. narodeniny.
Káder Interu prejde po majstrovskej sezóne výraznejšími zmenami. S hráčskou kariérou sa rozlúčili Sergio Busquets a Jordi Alba, klub prejavil záujem o angažovanie poľského útočníka Roberta Lewandowského.