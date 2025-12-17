Uruguajčan mu pomohol k titulu v MLS. Klub s ním počíta aj v budúcnosti

Futbalisti Interu Miami Lionel Messi (vpravo) a Luis Suárez sa tešia z gólu proti Nashvillu.
Futbalisti Interu Miami Lionel Messi (vpravo) a Luis Suárez sa tešia z gólu proti Nashvillu. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. dec 2025 o 10:23
ShareTweet0

V 50 súťažných dueloch zaznamenal 17 gólov, čím sa zaradil medzi opory tímu.

Americký futbalový klub Inter Miami naďalej počíta so službami uruguajského útočníka Luisa Suareza.

Vedenie čerstvého šampióna Major League Soccer (MLS) doťahuje s 38-ročným zakončovateľom podpis nového ročného kontraktu a jeho zotrvanie na Floride.

Suarezovi sa skončil v Miami kontrakt po konci sezóny, v ktorej pomohol tímu k zisku premiérového titulu v MLS. V 50 súťažných dueloch zaznamenal 17 gólov, čím sa zaradil medzi opory tímu.

Uruguajčan by mal patriť do skúsenejšej časti kolektívu, ktorý prejde po majstrovskej sezóne výraznejšími zmenami. S hráčskou kariérou sa rozlúčili Sergio Busquets a Jordi Alba, klub prejavil záujem o angažovanie Roberta Lewandowskeho. Informoval The Athletic.

MLS

    Futbalisti Interu Miami Lionel Messi (vpravo) a Luis Suárez sa tešia z gólu proti Nashvillu.
    Futbalisti Interu Miami Lionel Messi (vpravo) a Luis Suárez sa tešia z gólu proti Nashvillu.
    Uruguajčan mu pomohol k titulu v MLS. Klub s ním počíta aj v budúcnosti
    dnes 10:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»Uruguajčan mu pomohol k titulu v MLS. Klub s ním počíta aj v budúcnosti