Svoju trénerskú kariéru začal po vážnom zranení. Seville má pomôcť v boji o záchranu

Novým trénerom futbalistov FC Sevilla sa stal Španiel Luis Garcia Plaza. Rodák z Madridu nahradí vo funkcii Matiasa Almeydu, s ktorým sa klub rozlúčil v pondelok po sérii neúspešných výsledkov v španielskej La Lige. Klub informoval o zmluve do leta 2027.
Garcia Plaza začal svoju trénerskú kariéru ako 30-ročný po vážnom zranení. Odvtedy dokázal s Levante a aj s Mallorcou postúpiť do La Ligy a medzitým bol aj trénerom Getafe, kde strávil necelé tri roky.
Dovedna viedol tímy z tamojšej najvyššej súťaže v 229 dueloch. Naposledy bol na lavičke Deportiva Alaves, kde skončil v decembri 2024.
Okrem Španielska má za sebou aj pôsobenia v Číne, Saudskej Arábii či Spojených arabských emirátoch.
Andalúzania figurujú v tabuľke až na 15. mieste s náskokom troch bodov na zostupovú 18. priečku.