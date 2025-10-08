Šialené cestovať tak ďaleko, kritizoval hráč Milána. Šéf ligy ostro reagoval

MILÁNO. Generálny riaditeľ najvyššej talianskej futbalovej súťaže Luigi De Siervo reagoval na kritiku hráča AC Miláno Adriena Rabiota k odohraniu ligového stretnutia s Comom v austrálskom Perthe.
Francúzsky reprezentant verejne kritizoval rozhodnutie Európskej futbalovej únie (UEFA), ktoré dejisko februárového zápasu schválilo.
„Je to všetko o zmluvách a viditeľnosti ligy, ktorá je nad nami, hráčmi. Je to šialené cestovať tak ďaleko, ale ako vždy sa adaptujeme,“ uviedol Rabiot.
Dôvodom na zmenu dejiska je organizovanie otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier.
„Rabiot zabúda, že ako všetci hráči, tak aj on zarába milióny eur a platia ho za hranie futbalu.
Mal by mať viac rešpektu k zárobku a viac podporiť svojho zamestnávateľa, teda Miláno, ktoré akceptovalo a tlačilo na to, aby sa tento zápas odohral v zahraničí,“ citovala De Sierva agentúra AFP.
UEFA tiež umožnila odohranie duelu španielskej La Ligy medzi Barcelonou a Villarrealom v Miami.