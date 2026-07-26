VIDEO: Legendárny Kráľ Kazu znovu skóroval. V 59 rokoch posunul vlastný rekord

Japonská futbalová legenda Kazujoši Miura sa v 59 rokoch zapísal v súťažnom zápase znovu medzi strelcov.
Populárny "Kráľ Kazu", ktorý hrá rekordnú 42. sezónu, sa trafil po štvorročnej pauze a v drese treťoligového tímu Fukušina United prispel k vysokej výhre 7:0 nad Iwaki Fukurawa v pohárovom stretnutí.
Miura, ktorý sa pred mesiacom dohodol v klube na hosťovaní na ďalšiu sezónu do júna 2027, skóroval v 52. minúte a poslal Fukušimu do vedenia 5:0.
Vo vápne si nabehol na spätnú prihrávku spoluhráča a vo veku 59 rokov a 149 dní poslal z prvej lopty do siete.
K oslavám gólu, ktorým znovu posunul vlastný rekord, sa za ním k rohovému práporu zbehli všetci spoluhráči vrátane tých z lavičky. Tri minúty potom veterán vystriedal.
VIDEO: Gól Kazujošiho Miuru
Bránky v súťažnom zápase sa Miura dočkal prvýkrát od novembra 2022, keď sa trafil v drese Suzuky PG v stretnutí štvrtej ligy pri porážke s FC Ósaka.
Do Fukušimy prišiel niekdajší reprezentant na konci decembra na hosťovanie z Jokohamy a v skrátenej sezóne odohral šesť zápasov.
Japonské ligové súťaže teraz prechádzajú zo systému jar-jeseň na zvyčajnejšiu jeseň-jar a Miura tak bude hrať na profesionálnej úrovni aj po šesťdesiatke.