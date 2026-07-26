VIDEO: Neymar sa v Brazílii zaskvel dvomi gólmi, oslavou si rypol do kritikov

Brazílsky futbalista Neymar strelil dva góly vo svojom prvom vystúpení za FC Santos po viac ako dvojmesačnej absencii v zostave.
Dvoma presnými zásahmi pomohol svojmu tímu vybojovať remízu v ligovom stretnutí proti poslednému tímu tabuľky z Chapecoense (2:2).
Santos sa nachádza po 20 odohratých dueloch s 22 bodmi na 14. mieste. Pásmo zostupu sa začína od 17. priečky, ktorá je však vzdialená iba jediný bod. Tridsaťštyriročný Neymar nastúpil za materský klub prvýkrát od 17. mája.
Po tomto dátume sa predstavil s Brazíliou na MS v USA, Kanade a Mexiku, kde však „kanárici“ vypadli už v osemfinále po prehre s Nórskom. Neymar v spomínanom zápase strelil gól z penalty, ktorým len zmiernil prehru Juhoameričanov a po stretnutí definitívne ukončil reprezentačnú kariéru.
VIDEO: Oslava Neymara po strelenom góle
Neymar proti Chapecoense prvýkrát skóroval v 36. minúte, keď poslal svoj tím do vedenia 1:0. V nadstavenom čase druhého polčasu zariadil deľbu bodov premeneným pokutovým kopom.
Neymar odpovedal na kritiku fanúšikov, ktorej čelil. Počas týždňa sa dostal opäť pod drobnohľad po tom, čo sa zúčastnil na pokerovom turnaji, zatiaľ čo jeho spoluhráči hrali zápas Copa Sudamericana vo Venezuele.
Neymar oslávil svoj prvý gól do siete Chapecoense gestom, ktoré pripomínalo rozdávanie kariet. Potom pomocou rohovej zastávky napodobnil golfový švih. Informovala agentúra AFP.