Haršanyová chce rekordnú návštevu: Vypredajme štadión. Ako hráčke mi takéto niečo chýbalo

Práve tam čaká Slovenky úvodný duel baráže o účasť na ME 2025 proti Walesu (17.30 h).

"Je to niečo, čo mne osobne ako hráčke chýbalo. Prilákať ľudí na štadión, urobiť z toho celkovo také podujatie a nie iba odohrať, zbaliť sa a odísť.

Pevne verím, že ľudia sú tam hladnejší aj po ženskej reprezentácii. My k tomu z organizačného hľadiska chceme prispieť sprievodným programom.

Napriek rastúcej kvalite ženského futbalu na Slovensku sa nedarí plniť tribúny a zmeniť sa to pokúsi historický duel s Walesom. Prispieť k tomu má aj dejisko zápasu.

Teraz to skúsime na východe a dúfam, že ľudia prídu a vytvoria si aj nejaký vzťah k ženskej reprezentácii," pripomenula stretnutie z júla, ktoré pod Zoborom videlo 675 priaznivcov, čo je druhá najvyššia návšteva na Slovenky.

"Je to už tiež veľmi dávno a tento zápas som odohrala aj ja. Teraz sme sa návštevnosťou vrátili trochu naspäť, zrejme je to spôsobené aj výpadkom počas Covidu.

Teraz to skúsime na východe

Ide o všetko

Tie čaká neľahký súboj proti hráčkam, ktoré v B-divízii Ligy národov ovládli skupinu v konkurencii Ukrajiny, Chorvátska a Kosova.

Proti Walesu si zahrali štyrikrát, z toho iba raz prehrali (0:1 v roku 2015). Tomuto zápasu sa Haršanyová prizerala z lavičky náhradníčok na pôde súpera, už o dva dni neskôr bola súčasťou základnej zostavy, ktorá vybojovala víťazstvo 2:1.

"To je už dosť rokov a teraz ste mi dosť osviežili tieto zápasy. Pamätám si stretnutia vo Walese aj ten doma.

Pevne verím, že štatistika nám minimálne zostane. Vieme, že to je play off, ide o všetko a ja pevne verím, že to zvládneme.

Desať rokov je veľmi dlhá doba a práve z toho dôvodu nás čaká výborná konfrontácia.

Môžeme si pozrieť, kam sa za toto obdobie posunul Wales a kam sme sa posunuli my," povedala Haršanyová v rozhovore pre TASR.