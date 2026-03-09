Vzala si ich do svojich sŕdc. Austrália udelila iránskym futbalistkám humanitárny azyl

Austrália udelila azyl piatim členkám iránskej ženskej futbalovej reprezentácie, ktoré sa zúčastnili v krajine na Ázijskom pohári.
Príslušníci federálnej polície v utorok ráno tamojšieho času odviezli ženy z ich hotela v Gold Coast „na bezpečnejšie miesto“.
Členky iránskeho tímu sa následne stretli s austrálskym ministrom vnútra Tonym Burkeom a dokončili proces vybavovania humanitárnych víz.
„Odkazujem ďalším členkám tímu, že majú takú istú možnosť. Austrália si vzala iránske ženské futbalové družstvo do svojich sŕdc,“ citovala Burkea agentúra AP.
Iránske reprezentantky pricestovali do Austrálie vo februári na ženský Ázijský pohár ešte predtým, než vypukla vojna proti Iránu.
Tím vypadol z turnaja cez víkend a čelil hrozbe návratu do krajiny, ktorá sa ocitla pod americko-izraelským bombardovaním.