Zidanov syn je hrdý, že reprezentuje Alžírsko. Napĺňa ma to hrdosťou, hovorí

ORAN. Luca Zidane, syn legendárneho francúzskeho futbalistu Zinedina Zidana, je hrdý, že môže reprezentovať Alžírsko.
Dvadsaťsedemročný brankár to vyhlásil v stredu pred nadchádzajúcim duelom africkej kvalifikácie MS 2026 proti Somálsku.
„Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Napĺňa ma to hrdosťou. Vydám zo seba maximum, aby som urobil všetkých Alžírčanov hrdými,“ uviedol brankár španielskej druholigovej Granady na tlačovej konferencii v Orane.
Zidane junior reprezentoval na mládežníckej úrovni Francúzsko, no na rozdiel od svojho slávneho otca si potom vybral, že bude hájiť farby Alžírska, kde sa narodili jeho starí rodičia.
Športovú národnosť si zmenil v septembri. Pravidlá mu to umožnili, keďže nikdy v minulosti nenastúpil za francúzsky reprezentačný A-tím.
Pred nadchádzajúcimi dvoma kvalifikačnými stretnutiami dostal premiérovú pozvánku do alžírskej reprezentácie.
„Celá rodina je na mňa hrdá a stojí za mojou voľbou. Môj starý otec je šťastný, že som v Alžírsku a že som sa takto rozhodol,“ citovala agentúra AFP Lucu Zidanea.
Jeho otec, ktorý v roku 1998 získal s Francúzskom titul na MS, mal podľa jeho slov „vlastnú cestu, svoju kariéru“. „Ja mám zasa svoju cestu a svoju kariéru,“ dodal Zidane ml.
Alžírsko sa môže stať štvrtou africkou krajinou, ktorá sa kvalifikuje na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku, ak vo štvrtok večer zdolá Somálsko.