Ktorú krajinu si vyberie? Syn legendárneho Zidana dostal povolenie reprezentovať iný štát

Luca Zidane.
Luca Zidane. (Autor: madrid-barcelona.com)
TASR|19. sep 2025 o 19:46
ShareTweet0

V minulosti reprezentoval Francúzsko v mládežníckych kategóriách.

ALŽÍR. Luca Zidane, syn francúzskej futbalovej legendy Zinedina Zidana, môže hrať za reprezentáciu Alžírska.

Dvadsaťsedemročný brankár verí, že by mohol túto krajinu reprezentovať na Africkom pohári národov ako brankárska jednotka tímu.

V minulosti reprezentoval Francúzsko v mládežníckych kategóriách, v roku 2015 triumfoval na ME hráčov do 17 rokov.

Rodičia Zinedina Zidana emigrovali z Alžírska v roku 1953. Trojnásobný držiteľ ocenenia pre najlepšieho futbalistu sveta sa už narodil v Marseille a má dvojité občianstvo.

Alžírsko počas nedávneho obdobia nasadilo štyroch brankárov v súťažných zápasoch, pričom prvou voľbou bol Alexis Guendouz z Mouloudia Alger. Nastúpili aj Oussama Benbot, Anthony Mandrea a Alexandre Oukidja.

Zidane odohral dva zápasy za Real Madrid a má skúsenosti aj s La Ligou z pôsobenia Rayo Vallecano, ale v uplynulých štyroch sezónach pôsobil v španielskej druhej divízii v Eibare a aktuálne v Granade.

Reprezentácie

Luca Zidane.
Luca Zidane.
Ktorú krajinu si vyberie? Syn legendárneho Zidana dostal povolenie reprezentovať iný štát
dnes 19:46
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Ktorú krajinu si vyberie? Syn legendárneho Zidana dostal povolenie reprezentovať iný štát