Čakal lepšiu sezónu, streleckú smolu prelomil až v závere. Česká a poľská liga sú si podobné, vraví Tupta

„Po pressingovej situácii sme získali loptu. Videl som, že ju spoluhráč navádza, tak som sa trochu otvoril na kraj ihriska a čakal som, keď mi ju prihrá. Potom som si ju naviedol do šestnástky a počkal na pohyb obrancov a spoluhráčov.

Videl som, že obrancovia cúvali, tak som si loptu posunul na ľavačku a krížnou strelou dal gól,“ opísal pre TASR gólovú situáciu Tupta.

Očakával trochu viac

Z hľadiska efektivity to pre neho nebola zrovna vydarená sezóna. „Začala sa celkom pozitívne, potom prišli aj horšie momenty. Po vydarenom uplynulom ročníku a ME, kde som sa dostal a splnil si detský sen, som očakával trochu viac.

Nejaké okolnosti však k tomu nepomohli. Dlho to bolo nie a nie dať gól, aj keď som pre to robil všetko. No niekedy sú také momenty, že to tam nepadne, aj keď som nejaké šance mal.

Nejaké veci som mohol vyriešiť lepšie, niekedy mi zase chýbalo futbalové šťastie. Som však rád, že sa to prelomilo.

Pre mňa to bolo menšie uvoľnenie, veľmi som ten gól potreboval. Škoda, že to prišlo až na konci sezóny,“ dodal Tupta.