Šatka má v Turecku nového trénera. Rodák z Dortmundu pôsobil aj v Japonsku

Nemec Thorsten Fink sa ujal kormidla v tureckom Samsunspore a stal sa tak novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Ľubomíra Šatku.
Podľa webovej stránky klubu podpísal 58-ročný kouč zmluvu do roku 2028.
Samsunspor sa počas víkendu rozlúčil s jeho krajanom Thomasom Reisom. Pod jeho vedením nazbieral tím 30 bodov a v najvyššej tureckej súťaži mu patrí priebežné 8. miesto.
Slovenský obranca sa so spoluhráčmi predstaví aj vo februárovom dvojzápase play off o osemfinále Konferenčnej ligy, v ktorom vyzvú FK Škendija.
Fink naposledy viedol belgický Genk, kde skončil v decembri. Rodák z Dortmundu si predtým okrem Nemecka vyskúšal aj angažmány v Japonsku, Spojených arabských emirátoch či vo Švajčiarsku.
Šatka posilnil klub pred začiatkom sezóny 2023/2024 a súčasná zmluva mu vyprší v lete, pričom zvažuje všetky možnosti. Na konci januára ukončil so spoluhráčmi takmer trojmesačné čakanie na ligovú výhru.