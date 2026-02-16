Šatka má v Turecku nového trénera. Rodák z Dortmundu pôsobil aj v Japonsku

Thorsten Fink
Thorsten Fink (Autor: X/Samsunspor)
16. feb 2026 o 17:38
Samsunspor sa počas víkendu rozlúčil s jeho krajanom Thomasom Reisom.

Nemec Thorsten Fink sa ujal kormidla v tureckom Samsunspore a stal sa tak novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Ľubomíra Šatku.

Podľa webovej stránky klubu podpísal 58-ročný kouč zmluvu do roku 2028.

Pod jeho vedením nazbieral tím 30 bodov a v najvyššej tureckej súťaži mu patrí priebežné 8. miesto.

Slovenský obranca sa so spoluhráčmi predstaví aj vo februárovom dvojzápase play off o osemfinále Konferenčnej ligy, v ktorom vyzvú FK Škendija.

Fink naposledy viedol belgický Genk, kde skončil v decembri. Rodák z Dortmundu si predtým okrem Nemecka vyskúšal aj angažmány v Japonsku, Spojených arabských emirátoch či vo Švajčiarsku.

Šatka posilnil klub pred začiatkom sezóny 2023/2024 a súčasná zmluva mu vyprší v lete, pričom zvažuje všetky možnosti. Na konci januára ukončil so spoluhráčmi takmer trojmesačné čakanie na ligovú výhru.

Šatka má v Turecku nového trénera. Rodák z Dortmundu pôsobil aj v Japonsku
dnes 17:38
