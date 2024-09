Žilina by vypredala 70-tisícový štadión. Taký záujem o Slovan tu ešte nebol

„Radi by sme sa posunuli vyššie, aspoň do Európskej ligy a tiež snívali o Lige majstrov. Bohužiaľ, predaj permanentiek je na úrovni 1600,“ smútil Kmotrík.

Nákupná horúčka

To všetko spôsobil postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. Do Bratislavy prídu veľkokluby ako Manchester City či milánske AC.

„Istotu vstupenky na Ligu majstrov ti zabezpečí iba permanentka,“ informoval klub po poslednom zápase play off, čím spustil nákupnú horúčku.