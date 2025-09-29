Ak je vylúčené Rusko, mal by byť aj Izrael, tvrdí Nórsko. UEFA tento týždeň hlasuje o suspendácii

OSLO. Prezidentka Nórskej futbalovej federácie Lise Klavenessová vyzvala na suspendovanie Izraela z medzinárodného futbalu pred očakávaným hlasovaním UEFA o účasti krajiny v európskych súťažiach.
Nórsko má 11. októbra v Osle odohrať kvalifikačný zápas na majstrovstvá sveta proti Izraelu, pričom víťazstvo by im prakticky zaručilo účasť na budúcoročnom šampionáte v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku.
Klavenessová, ktorá je aj členkou výkonného výboru UEFA, vylúčila jednostranný bojkot zápasu, no zdôraznila, že sankcie proti Izraelu sú potrebné.
„Na vec sa pozerám z principiálneho hľadiska, ale sami bojkotovať nebudeme. Bojkot by znamenal len to, že by na majstrovstvá sveta namiesto nás postúpil Izrael,“ uviedla Klavenessová v nórskom podcaste Pop and Politics.
„Vo všeobecnosti teraz pracujeme na tom, aby bol Izrael sankcionovaný. Veríme, že by mal byť, a ide tu o dodržiavanie pravidiel.
Osobne si myslím, že keď je vylúčené Rusko, mal by byť vylúčený aj Izrael. Ako futbalová prezidentka môžem mať vlastné názory – a určite ich mám,“ dodala.
UEFA sa pripravuje tento týždeň uskutočniť mimoriadne hlasovanie o suspendovaní Izraela z európskych súťaží.
Komisia OSN pre vyšetrovanie vydala tento mesiac správu, podľa ktorej sa Izrael počas vojny v Gaze dopustil genocídy.
Izrael obvinenia odmietol a správu označil za škandalóznu.
„Je predovšetkým nesmierne náročné hrať proti krajine, kde sa spomína slovo genocída, pretože predsa len sú tam ich vlajka a hymna,“ povedala Klavenessová.
Izrael tvrdí, že jeho vojna nie je namierená proti obyvateľstvu Gazy, ale proti militantnému hnutiu Hamas, ktorého bojovníci 7. októbra 2023 zaútočili na Izrael, pričom podľa izraelských údajov zabili 1 200 ľudí a zajali 251 rukojemníkov.
Podľa miestnych zdravotníckych úradov si vojna v Gaze vyžiadala už viac ako 66 000 obetí.
Prezident Tureckej futbalovej federácie Ibrahim Haciosmanoglu napísal svetovej futbalovej federácii FIFA, UEFA a vedeniam národných futbalových zväzov list, v ktorom vyzval na zákaz účasti Izraela v medzinárodných súťažiach, informovali miestne médiá.