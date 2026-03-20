VIDEO: Messi s reprezentančným kolegom vo videoklipe. Prichádza s vrecom ľadu

Na snímke argentínsky futbalista Messi z Interu Miami. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. mar 2026 o 16:57
Nedávno strelil 900. gól svojej profesionálnej kariéry.

Lionel Messi sa objavil v hudobnom videoklipe k piesni speváčky Tini Stoesselovej, snúbenice jeho spoluhráča z argentínskej futbalovej reprezentácie Rodriga de Paula.

V piesni Dos Amantes (Dvaja milenci) od populárnych spevákov Stoesselovej a Ulisesa Buena prichádza Messi do bytu na stretnutie s vrecom ľadu a neskôr si pred slávnostne prestretým stolom aj kopne loptu s De Paulom.

Ten v januári po hosťovaní sfinalizoval prestup z Atletica Madrid do Interu Miami, kde pôsobí aj Messi.

VIDEO: Messi vo videoklipe

Dvojica sa dlhodobo priatelí a vyhrali spolu aj uplynulé majstrovstvá sveta v Katare v roku 2022.

Messi nedávno strelil 900. gól svojej profesionálnej kariéry a v lete by mal opäť viesť Argentínu ako kapitán na svojich posledných majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v USA, Mexiku a Kanade. Informácie priniesla agentúra DPA.

Cristiano Ronaldo.
Ronaldo sa nepredstaví v drese Portugalska. Tréner Martinez: Príležitosť experimentovať
