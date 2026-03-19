VIDEO: Veľký miľník argentínskej ikony. Lionel Messi strelil 900. gól v kariére

Lionel Messi stretlil 900. gól v kariére a stal sa druhým futbalistom po Cristianovi Ronaldovi, ktorý túto hranicu pokoril.
Miami však zásahargentínskej hviezdy úspech nepriniesla. Inter po remíze 1:1 s Nashvillom vypadol v osemfinále Pohára majstrov CONCACAF, keďže úvodný zápas na súperovom ihrisku skončil bez gólov.
Tridsaťosemročný Messi dosiahol míľnik vo svojom 1142. zápase za klub či reprezentáciu. Ronaldo, ktorému sa to podarilo predvlani v septembri, na to potreboval 1236 stretnutí.
Štyridsaťjedenročný portugalský kanonier, ktorý teraz pôsobí v Saudskej Arábii, má na konte 965 gólov.
Osemnásobný víťaz Zlatej lopty Messi otvoril v stredu skóre v siedmej minúte strelou cez obrancu pred hranicou malého vápna. Floridský tím prišiel o postup zhruba štvrť hodiny pred koncom, keď vyrovnal jeho krajan Cristian Espinoza.
"To číslo je šialené, a preto je Leo jedinečný," komentoval počet Messiho gólov tréner Miami Javier Mascherano.
"Mal som to šťastie, že som veľa tých gólov videl z oveľa väčšej blízkosti ako vy všetci, a to je privilégium," dodal bývalý spoluhráč úradujúceho majstra sveta z Barcelony a národného tímu.
Práve v drese katalánskeho klubu dal Messi pred 21 rokmi svoj prvý gól. Počas pôsobenia v Barcelone ich nastrieľal 672.
V Paríži St. Germain zaznamenal 32 gólov a Interu Miami zatiaľ 81. V reprezentácii má na konte 115 gólov.