Messi sa vráti do Barcelony, hovorí novinár, ktorý informoval ako prvý o jeho prestupe do PSG

BRATISLAVA. Argentínčan Lionel Messi pôsobil dlhých 21 rokoch v štruktúrach katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona.

Pre veľké finančné problémy bol nútený odísť do Paríža Saint-Germain. Po dvoch rokoch sa presunul do USA, konkrétne do Interu Miami.

Tam hviezdi dodnes, no zdá sa, že to nie je jeho posledná zastávka vo futbalovej kariére. A nehovorí sa o jeho návrate do domoviny.