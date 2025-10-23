Messi potešil mnohých fanúšikov. V Miami opäť predĺžil zmluvu

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. okt 2025 o 18:04
ShareTweet0

Messi potvrdil aj v zámorí svoj hviezdny status.

FORT LAUDERDALE. Argentínsky futbalista Lionel Messi zostane minimálne v ďalšom roku hráčom amerického Interu Miami.

Tridsaťosemročný útočník podpísal s účastníkom Major League Soccer nový bližšie nešpecifikovaný kontrakt.

Z pohľadu klubu ide o dôležitý krok, pretože v súčasnosti dokončuje stavbu nového domovského stánku a práve Messi má byť hlavným lákadlom k rezervácii miesta, respektíve zvýšenému záujmu.

Miami tlačilo na poistenie Messiho služieb do roku 2027 alebo 2028, zatiaľ však ani jedna strana nezverejnila detaily novej zmluvy.

Messi potvrdil aj v zámorí svoj hviezdny status, v predchádzajúcom ročníku získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča súťaže a aj v tejto sezóne je hlavným kandidátom na túto trofej.

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty získal počas víkendu navyše Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca súťaže, na svojom konte má 29 gólov.

S Interom Miami ho teraz čaká play off MLS, v prvom kole nastúpia proti Nashvillu. Informovala agentúra AP.

MLS

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messi potešil mnohých fanúšikov. V Miami opäť predĺžil zmluvu
    dnes 18:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»Messi potešil mnohých fanúšikov. V Miami opäť predĺžil zmluvu