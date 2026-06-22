Meria skoro tridsať metrov. V Argentíne odhalili najväčšiu sochu Messiho na svete

V malom argentínskom meste Cutral Có odhalili obrovskú sochu národného futbalového hrdinu Lionela Messiho.
Dielo zobrazujúce kapitána úradujúcich majstrov sveta váži 70 ton a výškou 26 metrov prekonalo doteraz najvyššiu Messiho skulptúru z Kalkaty.
Miestny sochár Alodo Berousa zobrazil Messiho kľačiaceho v argentínskom drese s replikou trofeje pre majstra sveta medzi nohami. Mesto v Patagónii s 35 000 obyvateľmi si od umeleckého diela sľubuje, že podporí turistický ruch.
Pri soche sa tiež plánuje verejné sledovanie dnešného druhého stretnutia Argentíny na majstrovstvách sveta proti Rakúsku. Prvý zápas proti Alžírsku rozhodol práve Messi hattrickom.
Doteraz najvyššia Messiho sochou bola 21 metrov vysoké dielo v Kalkate. Socha odhalená až v decembri pri príležitosti cesty argentínskej hviezdy do Indie sa však vo vetre kývala a musela byť začiatkom júna odstránená.