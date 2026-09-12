    ONLINE: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes, US Open 2026 LIVE (finále)

    Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos zo finále US Open 2026.
    Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos zo finále US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. sep 2026 o 19:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open 2026: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová.

    Tenistky Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová dnes večer hrajú finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open 2026.

    Bieloruska Sabalenková bude obhajovať titul, s Rybakinovou má priaznivú vzájomnú bilanicu 10:7. Začiatok zápasu je naplánovaný na 22:00 h.

    Kde sledovať finále Sabalenková - Rybakinová?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes (dvojhra žien, semifinále, US Open 2026, výsledky, sobota, LIVE)

    US Open - ženy Finále 2026
    12.09.2026 o 22:00
    Sabolenková
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Rybakina
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos zo finále US Open 2026. online
    Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová: ONLINE prenos zo finále US Open 2026. online
    ONLINE: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes, US Open 2026 LIVE (finále)
    dnes 19:00
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