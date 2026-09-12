ONLINE: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes, US Open 2026 LIVE (finále)

Tenistky Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová dnes večer hrajú finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open 2026.
Bieloruska Sabalenková bude obhajovať titul, s Rybakinovou má priaznivú vzájomnú bilanicu 10:7. Začiatok zápasu je naplánovaný na 22:00 h.
Kde sledovať finále Sabalenková - Rybakinová?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes (dvojhra žien, semifinále, US Open 2026, výsledky, sobota, LIVE)
US Open - ženy Finále 2026
12.09.2026 o 22:00
Sabolenková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rybakina
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.