Flick varoval hráčov Barcelony, aby po skvelom úvode nestratili koncentráciu

Tréner futbalistov FC Barcelona Hansi Flick varoval svojich zverencov po skvelom vstupe do sezóny pred akýmkoľvek poklesom koncentrácie.
Nemecký kouč si je vedomý, že aj napriek bezchybnému štartu do nového ročníka sa situácia môže veľmi rýchlo zmeniť.
Španielski šampióni vyhrali všetky štyri úvodne duely La Ligy a pridali aj presvedčivé víťazstvo 5:1 nad Feyenoordom Rotterdam v Lige majstrov.
Strelili dovedna 22 gólov a inkasovali zatiaľ tri, najbližšie sa predstavia v nedeľu na pôde Levante.
„Vieme, že futbal je často veľmi nepredvídateľný. Páči sa mi, že si túto situáciu momentálne užívame. Ak by sme však zmenili náš prístup, vydali by sme sa nesprávnym smerom, a to nechceme.
Máme obrovskú kvalitu, ale za výsledky vďačíme najmä určitému systému. Udržiavame vysokú intenzitu, sme sústredení a aktívni,“ povedal Flick novinárom podľa agentúry AFP.
Hviezdy katalánskeho klubu idú do sezóny s jednoznačným cieľom pokúsiť sa ovládnuť Ligu majstrov. To sa Barcelone podarilo naposledy v roku 2015 a o trofejí sníva okrem Flicka aj prezident klubu Joan Laporta.
„Hovoril som s fanúšikmi i ľuďmi v Barcelone. V tejto sezóne musíme vyhrať Ligu majstrov. Je to náš sen a zároveň cieľ. Prezident tiež zdôraznil, že dôležitá je aj ligová súťaž, pretože vyhrať ju trikrát za sebou by bolo úžasné,“ vyjadril sa Flick.