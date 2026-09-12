Gólové hody v Trnave. Košice išli do vedenia, no domáci odpovedali piatimi presnými zásahmi

Niké liga - 8. kolo
Trnava - Košice 5:2 (2:1)
Góly: 18. Laušič, 36. Azango, 48. S. Kóša (vl.), 64. Sabo, 75. Kudlička - 3. Madleňák, 85. Rehuš
Rozhodovali: Ruc - Ferenc, Zemko, ŽK: Sabo, Kudlička - Gallovič, Kružliak, Moore, S. Kóša
Diváci: 5367
Spartak: Vantruba - Koštrna (68. Holík), Sabo, Ujlaky, Carrión - Laušič, Moiscrapišvili (62. Begala) - Azango (77. Mehmeti), Chorcheli (68. Procházka), Trello (62. Polťák) - Kudlička
Košice: Kira - S. Kóša, Moore, Kružliak - Kakay, Gallovič (78. Mateáš), Lichý, Madleňák - Palumets (67. Rehuš), Sovič (67. Dimun) - Maraš (67. Kahvič)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom zápase 8. kola Niké ligy nad Košicami 5:2 a poskočili na druhé miesto tabuľky.
Na vedúcu Dunajskú Stredu (19 b) strácajú dva body, pred treťou Žilinou majú náskok jeden, ale oproti svojim súperom odohrali o duel viac. Košice sú s deviatimi bodmi siedme.
V zápase sa hral atraktívny ofenzívny futbal a padali krásne góly. Hostia začali aktívne a v 3. minúte po centri Kakaya a hlavičke Madleňáka viedli.
Trnavčania ale rýchlo získali kontrolu nad stretnutím a v 18. minúte po akcii Saba vyrovnal z hranice šestnástky bombou pod brvno Laušič.
V 36. minúte napriahol tesne spoza pokutového územia Azango, jeho rana k tyči poslala červeno-čiernych do vedenia.
Krátko po zmene strán unikol po pravej strane Koštrna, odcentroval do pätky, kde si nešťastne zrazil loptu do vlastnej bránky košický stopér Kóša.
V 64. minúte vypálil z 20 metrov Sabo, brankár Kira sa po jeho delovke do šibenice načahoval márne.
„Andeli“ naďalej ukazovali hlad po góloch, čo korunovali v 75. minúte, keď po rýchlom brejku Azanga pridal piaty Kudlička.
Košice hrali napriek vysokej prehre v Trnave sympatický futbal, mali viaceré šance, no dobré zákroky predviedol brankár Vantruba.
V 85. minúte ale už ani on nestačil na Rehuša, ktorý si nabehol do šestnástky a umiestnenou strelou korigoval na konečných 5:2.