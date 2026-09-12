Gólové hody v Trnave. Košice išli do vedenia, no domáci odpovedali piatimi presnými zásahmi

Futbalisti FC Spartak Trnava oslavujú gól do siete FC Košice.
Futbalisti FC Spartak Trnava oslavujú gól do siete FC Košice. (Autor: Facebook FC Spartak Trnava)
Sportnet, TASR|12. sep 2026 o 22:22
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V zápase na pôde Trnavy padlo celkovo 7 gólov.

Niké liga - 8. kolo

Trnava - Košice 5:2 (2:1)

Góly: 18. Laušič, 36. Azango, 48. S. Kóša (vl.), 64. Sabo, 75. Kudlička - 3. Madleňák, 85. Rehuš

Rozhodovali: Ruc - Ferenc, Zemko, ŽK: Sabo, Kudlička - Gallovič, Kružliak, Moore, S. Kóša

Diváci: 5367

Spartak: Vantruba - Koštrna (68. Holík), Sabo, Ujlaky, Carrión - Laušič, Moiscrapišvili (62. Begala) - Azango (77. Mehmeti), Chorcheli (68. Procházka), Trello (62. Polťák) - Kudlička

Košice: Kira - S. Kóša, Moore, Kružliak - Kakay, Gallovič (78. Mateáš), Lichý, Madleňák - Palumets (67. Rehuš), Sovič (67. Dimun) - Maraš (67. Kahvič)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom zápase 8. kola Niké ligy nad Košicami 5:2 a poskočili na druhé miesto tabuľky. 

Na vedúcu Dunajskú Stredu (19 b) strácajú dva body, pred treťou Žilinou majú náskok jeden, ale oproti svojim súperom odohrali o duel viac. Košice sú s deviatimi bodmi siedme.

V zápase sa hral atraktívny ofenzívny futbal a padali krásne góly. Hostia začali aktívne a v 3. minúte po centri Kakaya a hlavičke Madleňáka viedli.

Trnavčania ale rýchlo získali kontrolu nad stretnutím a v 18. minúte po akcii Saba vyrovnal z hranice šestnástky bombou pod brvno Laušič.

V 36. minúte napriahol tesne spoza pokutového územia Azango, jeho rana k tyči poslala červeno-čiernych do vedenia.

Krátko po zmene strán unikol po pravej strane Koštrna, odcentroval do pätky, kde si nešťastne zrazil loptu do vlastnej bránky košický stopér Kóša.

V 64. minúte vypálil z 20 metrov Sabo, brankár Kira sa po jeho delovke do šibenice načahoval márne.

„Andeli“ naďalej ukazovali hlad po góloch, čo korunovali v 75. minúte, keď po rýchlom brejku Azanga pridal piaty Kudlička.

Košice hrali napriek vysokej prehre v Trnave sympatický futbal, mali viaceré šance, no dobré zákroky predviedol brankár Vantruba.

V 85. minúte ale už ani on nestačil na Rehuša, ktorý si nabehol do šestnástky a umiestnenou strelou korigoval na konečných 5:2.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
4
2
1
14:6
14
R
P
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FC Spartak Trnava oslavujú gól do siete FC Košice.
    Futbalisti FC Spartak Trnava oslavujú gól do siete FC Košice.
    Gólové hody v Trnave. Košice išli do vedenia, no domáci odpovedali piatimi presnými zásahmi
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