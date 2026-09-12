Nováčik La Ligy ukončil famóznu sériu Alavésu. Ten mal historicky najlepší vstup do sezóny

Futbalisti Alavésu po historicky najlepšom vstupe do sezóny španielskej La Ligy prvýkrát prehrali. Na ihrisku nováčika zo Santanderu prišli o vedenie a podľahli mu 1:2.
Dvoma gólmi zápas otočil marocký útočník Jásir Zabiri, ktorý po príchode na ročné hosťovanie z Rennes strelil už päť gólov a v tabuľke strelcov sa posunul na druhé miesto za Brazílčana Raphinhu z Barcelony.
Alavés získal v úvodných štyroch kolách desať bodov a v tabuľke bol pred víkendom druhý za stopercentnou Barcelonou.
K ďalšej výhre mali zverenci trénera Quiqueho Sáncheza Floresa blízko aj v Santanderi, kde od 18. minúty viedli po góle fínskeho obrancu Koskiho.
Domácim sa ale do polčasu podarilo vyrovnať a o druhom víťazstve Santaderu v sezóne rozhodol v 53. min Zabiri druhým gólom v zápase, keď v sklze poslal Salinasov center do odkrytej bránky.
VIDEO: Víťazný gól Santanderu
La Liga - 5. kolo:
Racing Santander - Deportivo Alaves 2:1 (1:1)
Góly: 38. a 53. Zabiri - 18. Koski. ČK: 89. Almeida (Sant.)