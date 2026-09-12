Nováčik La Ligy ukončil famóznu sériu Alavésu. Ten mal historicky najlepší vstup do sezóny

Jásir Zabirí v drese Maroka oslavuje gól.
Jásir Zabirí v drese Maroka oslavuje gól. (Autor: SITA/AP)
TASR|12. sep 2026 o 16:29
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O triumfe domácich rozhodol vo forme hrajúci útočník Jásir Zabiri.

Futbalisti Alavésu po historicky najlepšom vstupe do sezóny španielskej La Ligy prvýkrát prehrali. Na ihrisku nováčika zo Santanderu prišli o vedenie a podľahli mu 1:2.

Dvoma gólmi zápas otočil marocký útočník Jásir Zabiri, ktorý po príchode na ročné hosťovanie z Rennes strelil už päť gólov a v tabuľke strelcov sa posunul na druhé miesto za Brazílčana Raphinhu z Barcelony.

Alavés získal v úvodných štyroch kolách desať bodov a v tabuľke bol pred víkendom druhý za stopercentnou Barcelonou.

K ďalšej výhre mali zverenci trénera Quiqueho Sáncheza Floresa blízko aj v Santanderi, kde od 18. minúty viedli po góle fínskeho obrancu Koskiho.

Domácim sa ale do polčasu podarilo vyrovnať a o druhom víťazstve Santaderu v sezóne rozhodol v 53. min Zabiri druhým gólom v zápase, keď v sklze poslal Salinasov center do odkrytej bránky.

VIDEO: Víťazný gól Santanderu

La Liga - 5. kolo:

Racing Santander - Deportivo Alaves 2:1 (1:1)

Góly: 38. a 53. Zabiri - 18. Koski. ČK: 89. Almeida (Sant.)

Tabuľka La Ligy

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    Jásir Zabirí v drese Maroka oslavuje gól.
    Jásir Zabirí v drese Maroka oslavuje gól.
    Nováčik La Ligy ukončil famóznu sériu Alavésu. Ten mal historicky najlepší vstup do sezóny
    dnes 16:29
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