Koniec ságy okolo Messiho? O jeho služby sa prihlásil nový záujemca

Správu aktualizujeme.

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi by mal po odchode z Parížu St.-Germian prestúpiť do Interu Miami. Informáciu potvrdil portál BBC Sport na svojej stránke.

Tridsaťpäťročný útočník sa tak nevráti do FC Barcelona, kde strávil 21 rokov, a mal odmietnuť aj lukratívny kontrakt so saudskoarabským tímom Al-Hilal. Zmluva s Miami by mala zahŕňať spoluprácu so značkami ako Adidas či Apple.

Messi vyhral sedemkrát Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta a po úspechu na MS v Katare, kde s Argentínou získal titul, je horúci favorit na ďalšie ocenenie.