VIDEO: Ani Messiho návrat Miami nespasil. Tréner ťažko hľadal slová

Messi sa vrátil do hry po zranení, no prehre s lídrom Východnej konferencie nezabránil. V 78. minúte rozhodol argentínsky útočník Alvaro Barreal.

"Mali sme sa dostať do vedenia v prvom polčase. Vtedy sme hrali najlepšie, no nedokázali sme skórovať. Priznám sa, očakával som, že tím bude v tomto čase v odlišnej situácii a postúpi do play-off," povzdychol si tréner Gerardo Martino.