Lingard sa gólovo rozlúčil s pôsobením v Soule: Veľa som sa naučil a dospel

Bývalý anglický futbalový reprezentant Jesse Lingard sa gólom rozlúčil s pôsobením v kórejskom Soule a tamojšej najvyššej súťaži.
Svojmu tímu dopomohol k remíze 1:1 proti austrálskemu Melbournu v ázijskej Lige majstrov.
Už pred samotným zápasom oznámil 32-ročný stredopoliar, že po takmer dvoch rokoch nastúpi naposledy za Soul. Od svojho klubu sa dočkal emotívnej rozlúčky, pri ktorej sa neubránil slzám.
„Veľa som sa naučil, dospel som a ako kapitán som mal veľkú zodpovednosť. Myslím si, že môžem opustiť Kórejskú republiku ako oveľa vyzretejší človek,“ citovala agentúra AFP Lingarda.
Za Soul nastúpil do 67 súťažných duelov, zaznamenal v nich 19 gólov a 10 asistencií.