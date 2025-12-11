Lingard sa gólovo rozlúčil s pôsobením v Soule: Veľa som sa naučil a dospel

Jesse Lingard.
Jesse Lingard. (Autor: TASR/AP)
11. dec 2025 o 13:31
V klube skončil po takmer dvoch rokoch.

Bývalý anglický futbalový reprezentant Jesse Lingard sa gólom rozlúčil s pôsobením v kórejskom Soule a tamojšej najvyššej súťaži.

Svojmu tímu dopomohol k remíze 1:1 proti austrálskemu Melbournu v ázijskej Lige majstrov.

Už pred samotným zápasom oznámil 32-ročný stredopoliar, že po takmer dvoch rokoch nastúpi naposledy za Soul. Od svojho klubu sa dočkal emotívnej rozlúčky, pri ktorej sa neubránil slzám.

„Veľa som sa naučil, dospel som a ako kapitán som mal veľkú zodpovednosť. Myslím si, že môžem opustiť Kórejskú republiku ako oveľa vyzretejší človek,“ citovala agentúra AFP Lingarda.

Za Soul nastúpil do 67 súťažných duelov, zaznamenal v nich 19 gólov a 10 asistencií.

Jesse Lingard.
Jesse Lingard.
Lingard sa gólovo rozlúčil s pôsobením v Soule: Veľa som sa naučil a dospel
dnes 13:31
