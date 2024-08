Honba za gólom v nevýhode bola neuveriteľná. Leverkusenu vybojovali trofej českí hráči

Dlhý center do "ohňa" poslal najprv domáci Aleix Garcia a Edmond Tapsoba hlavičkoval k vzdialenejšej žrdi do protipohybu brankára Alexandra Nübela.

Loptu doklepol do brány Victor Boniface. O štyri minúty neskôr poslal na druhej strane dlhú prízemnú prihrávku do vápna Maximilian Mittelstädt a Enzo Millot prestrelil loptou do pravého dolného rohu niekoľko obrancov i brankára Lukáša Hradeckého.

Červená karta pre Martina Terriera prišla v 37. minúte po nebezpečnom sklze, keď trafil do členka Ermedina Demiroviča.

O necelých päť minút neskôr hostia takmer zužitkovali prevahu. Čerstvý držiteľ olympijského striebra Millot sa dostal pred odkrytú bránu po nedôraznom zákroku Hradeckého, no trafil len konštrukciu.

VIDEO: Zostrih zápasu Leverkusen - Stuttgart