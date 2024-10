Preslávil ho gól proti Sovietskemu zväzu. Labuť z Utrechtu oslavuje šestdesiatku

V zbierke nemá len titul z majstrovstiev sveta. Van Basten prezývaný "Swan Of Utrecht" oslavuje vo štvrtok 31. októbra jubileum 60 rokov.

Van Basten strelil v prvých 20 zápasoch deväť gólov a o dva roky starší Kieft odišiel na konci sezóny 1982/83 do talianskej Pisy – tá hrala v tom čase Seriu A. Van Basten debutoval v rovnakom roku aj národnom drese v kvalifikácii na ME 1984 proti Islandu.

Po centri Arnolda Mührena zakončil z prvej z ťažkého uhla, no loptu zvládol umiestniť pod brvno, nechytateľne pre brankára a kapitána Rinata Dasajeva. Van Basten vsietil na turnaji celkovo päť gólov a bol najlepší strelec.

Spolu s reprezentačným kapitánom Gullitom skórovali aj vo finále ME v Západnom Nemecku proti Sovietskemu zväzu (2:0), pričom Van Bastenov gól na konečných 2:0 v 54. minúte bol jeden z jeho najznámejších.

Zaujal tak na európskej scéne a v lete 1987 prestúpil do AC Miláno, kde mal oňho eminentný záujem vtedajší predseda klubu Silvio Berlusconi.

Poslednú získal za rok 1992, keď postúpil s národným tímom do semifinále na ME vo Švédsku a bol zároveň vyhlásený za najlepšieho hráča podľa FIFA.

Kariéru ukončil ešte pred tridsiatkou

Celkovo odohral Van Basten za AC 201 zápasov so 124 gólmi. V tomto období strelil ako prvý hráč vôbec štyri góly v jednom zápase EPM. Bolo to v skupinovej fáze ročníka 1992/93 proti IFK Göteborg – Miláno neskôr postúpilo do finále, kde nestačilo 0:1 na Olympique Marseille.

Okrem dvoch titulov v EPM získal s AC tri talianske tituly, dva superpoháre a jeden Superpohár UEFA. Kariéru ukončil v roku 1995 po dvoch sezónach mimo diania pre zranenie členka. Posledný zápas tak odohral len ako 28-ročný.

Zaujímavosťou je, že nikdy neskóroval na majstrovstvách sveta – na svetovom šampionáte bol len raz v roku 1990 a Holanďania postúpili s troma remízami do osemfinále, ktoré prehrali 1:2 s neskoršími majstrami sveta zo Západného Nemecka.

Ako tréner začal v "dvadsaťjednotke" Ajaxu a po roku nahradil na reprezentačnej lavičke Dicka Advocaata, ktorý priviedol tím do semifinále na ME 2004 v Portugalsku.