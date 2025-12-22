Stanovené ciele Slováci splnili, hovorí Radolský. Molnár: Liga je zaujímavá

Slovenský futbal má za sebou zaujímavý rok. Mužskej reprezentácii sa podarilo prebojovať do baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta, mladíci do 21 rokov sa predstavili fanúšikom na domácom európskom šampionáte.
Slovan má za sebou ďalšie účinkovanie v pohárovej Európe, Žilina sa úspešne prezentuje v mládežníckej Lige majstrov a jarná časť Niké ligy sľubuje zaujímavú zápletku v boji o titul.
Obhliadnutie za rokom 2025 poskytli pre TASR legendy slovenského futbalu - Ladislav Jurkemik, Dušan Radolský a Ladislav Molnár.
Reprezentačné „áčko“ zabojuje na konci marca o historicky druhú účasť na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta.
Môžeme hrať doma a mali by sme to využiť
„Stanovené ciele sa prakticky splnili, hlavne postup do baráže. Teraz nám nezostáva nič iné, len držať palce, aby sme to zvládli. Žreb bol pomerne priaznivý, môžeme hrať doma a mali by sme to využiť.
Už z pohľadu minulosti sme dokázali využiť domáce prostredie. Verím, že aj diváci prídu a povzbudia náš tím. Slovenský futbal to potrebuje, už teraz chalanom držím palce, aj keď to bude až o tri mesiace,“ vyjadril sa pre TASR Radolský.
Zverenci trénera Francesca Calzonu môžu v baráži využiť silu domáceho prostredia, semifinálový zápas s Kosovom a prípadné finále proti Rumunsku alebo Turecku sa uskutočnia na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
„Bol by to veľký úspech, každá účasť na majstrovstvách Európy alebo sveta robí dobré meno slovenskému futbalu. Myslím si, že by to bolo veľmi potrebné,“ pridal svoj postreh Jurkemik.
Na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade sa premiérovo zúčastní až 48 tímov. Ak by sa Slovákom podarilo uspieť a získať dve víťazstvá v baráži, tak by v D-skupine čelili Austrálii, Paraguaju a USA.
Lepšie by bolo, keby hrá na MS 24 tímov
„Pre niektoré krajiny je dobré, že sa tam dostanú, ale čo sa týka úrovne, tak si myslím, že to pôjde trochu dole.
Sú tam mužstvá, ktoré by sa tam normálne nedostali a budú dostávať viac gólov. Síce budú padať góly, ale motivácia niektorých hráčov vo veľkých mužstvách bude na nižšej úrovni. Lepšie bolo, keď bolo 24 tímov a bolo potrebné o to bojovať,“ zamyslel sa Jurkemik nad novým formátom MS.
Svoj vrchol zažili v končiacom sa roku aj „sokolíci“, ktorí mali privilégium zažiť ME do 21 rokov na domácej pôde. V ôsmich slovenských mestách prebiehalo „malé EURO“, pričom domáci tím skončil svoju púť už v skupinovej fáze, no prezentoval sa sympatickým herným prejavom.
„Tým, že naši mladíci mali veľmi ťažkú skupinu, tak si splnili svoje poslanie. Keby sa podarilo viac, určite by to bolo lepšie. Slovensko reprezentovali dobre, predovšetkým organizácia veľmi pomohla, pretože to bolo zorganizované na vysokej úrovni.
Spravili sme dobré meno slovenskému futbalu, k tomu sa urobili štadióny. Ľudia u nás sú hladní po dobrom futbale,“ povedal pre TASR Jurkemik.
Liga je zaujímavá a vyrovnaná
Na domácej scéne sa pred niekoľkými dňami skončila jesenná časť Niké ligy, po ktorej je reálne v hre o titul až kvarteto mužstiev. Prvý Slovan a štvrtú Žilinu delí iba päť bodov. „Liga je zaujímavá a vyrovnaná z hľadiska vrchnej časti tabuľky, súperi sa dosť dotiahli na Slovan.
Ten sa usadil na prvom mieste a obhájil si ho, ale ostatní sa k nemu priblížili, pretože majstrovi jeseň nevyšla podľa predstáv a výkony neboli dosť konzistentné. Slovan zbytočne postrácal veľa bodov, striedal veľmi dobré výkony so slabými.
Na jar to bude ešte zaujímavé. V druhej polovici je pre mňa najväčším prekvapením, kde sa nachádzajú Košice,“ zhodnotil Molnár dianie v jesennej časti Niké ligy.
Jej pozitívom bola rozhodne najvyššia návštevnosť za uplynulých 17 rokov: „Prešov to pozdvihol v nováčikovskej eufórii, vypredávajú svoj štadión a majú krásnu návštevnosť.
Celkový záujem ľudí je vysoký, liga nie je až taká slabá. Nebudeme sa nikdy zrovnávať s top súťažami, všetci, čo sa pohybujeme vo futbale, tak máme ešte veľa roboty, aby sme ju kvalitatívne posunuli ďalej.“
Hráči Slovana si okrem domácej súťaže opäť plnili povinnosti v pohárovej Európe. V Konferenčnej lige získali v šiestich zápasoch hlavnej fázy šesť bodov, ktoré im nestačili na prienik do jarných bojov.
Žilina má nastavený svoj biznis plán
„Dopadli dobre, ukončili to víťazstvom, ale od spokojnosti majú ďaleko. Ambície boli iné, ale vieme, že jesenná časť nebola z ich strany optimálna,“ myslí si Molnár. Oveľa väčšia spokojnosť panuje v Žiline, kde sa opätovne darí klubu v mládežníckej Lige majstrov.
Vo februárovom 16-finále privítajú mladí „šošoni“ slávny anglický klub FC Liverpool. „O Žiline som hovoril, že majú nastavený svoj biznis plán. Už v minulosti hrali s dvoma vychýrenými akadémiami. Je to ich filozofia a takto sú nastavení.
Sú spokojní, prioritu majú v mládežníckom futbale a dávajú do neho maximum úsilia, finančných prostriedkov a všetkého. Výsledky sa dostavujú, tým pádom majú dobrý artikel na predaj. O dobrých, kvalitných, mladých hráčov je prvoradý záujem v Európe,“ uzavrel Molnár.