Vlna kritiky priniesla svoje ovocie. FIFA znížila drastické ceny pre najvernejších fanúšikov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) znížila cenu niektorých vstupeniek na majstrovstvá sveta po negatívnej reakcii fanúšikov po celom svete.
Týka sa to však len tých najvernejších priaznivcov jednotlivých krajín. Niektorí tak dostanú vstupenky na finále za 60 dolárov a nemusia zaplatiť pôvodných 4185 dolárov.
FIFA oznámila, že na každý zápas turnaja v Severnej Amerike budú k dispozícii vstupenky za 60 dolárov, ktoré dostanú národné federácie, ktorých tímy budú hrať na turnaji.
Tieto federácie potom rozhodnú o tom, ako ich rozdelia verným fanúšikom, ktorí sa zúčastnili zápasov svojich krajín doma aj vonku.
Fanúšikovia na celom svete reagovali minulý týždeň hnevom, keď FIFA neposkytla zúčastneným tímom žiadne vstupenky v najnižšej cenovej kategórii.
Najlacnejšie vstupenky sa pohybovali od 120 do 265 dolárov na zápasy skupinovej fázy. FIFA čelí najmä v Európe ostrej kritike za svoju stratégiu stanovovania cien vstupeniek na MS. Informovala agentúra AP.