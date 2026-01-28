La Liga loví ilegálne vysielanie zápasov. Za nahlásenie ponúka finančnú odmenu

La Liga - ilustračný záber
La Liga - ilustračný záber (Autor: REUTERS)
Španielska liga chce bojovať s čiernymi prenosmi.

Vedenie španielskej futbalovej La Ligy ponúka 50 eur za každý overený tip na ilegálne vysielanie zápasov. Ide napríklad o bary, reštaurácie alebo prevádzky stávkových kancelárií.

Podniky si musia predplatiť špeciálny balík, aby mohli vysielať zápasy. Takéto prenosy majú v rohu obrazovky písmeno, ktoré ich identifikuje, vďaka čomu fanúšikovia dokážu rozlíšiť, či sú legálne alebo nie.

Liga zároveň uviedla, že má platformu, prostredníctvom ktorej môžu fanúšikovia anonymne nahlasovať nelegálne vysielania.

Španielska súťaž patrí medzi najaktívnejšie európske ligy v boji proti pirátstvu a audiovizuálnym podvodom. Informácie priniesla agentúra AP.

