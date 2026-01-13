Mbappé vynechal tréning pod novým trénerom. Zrejme nenastúpi ani na zápas

Lamine Yamal z Barcelony (vľavo) bojuje o loptu s Kylianom Mbappém z Realu Madrid počas finálového zápasu španielskeho Superpohára.
Lamine Yamal z Barcelony (vľavo) bojuje o loptu s Kylianom Mbappém z Realu Madrid počas finálového zápasu španielskeho Superpohára. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. jan 2026 o 14:27
ShareTweet0

Vrátil sa do zostavy „bieleho baletu“ vo finále španielskeho Superpohára v saudskoarabskej Džidde.

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé chýbal na tréningu Realu Madrid, ktorý v utorok prvýkrát viedol v pozícii hlavného trénera Alvaro Arbeloa.

Dvadsaťsedemročný útočník zrejme vynechá pre zdravotné problémy stredajší duel Španielskeho pohára proti druholigovému Albacete.

Mbappé sa vrátil do zostavy „bieleho baletu“ v nedeľňajšom finále španielskeho Superpohára v saudskoarabskej Džidde. Do stretnutia proti FC Barcelona (2:3), ktoré bolo posledné v pozícii kouča Realu pre Xabiho Alonsa, zasiahol Mbappé ako striedajúci hráč v 76. minúte.

Už bývalý kormidelník Alonso po zápase priznal, že nasadiť Mbappého po problémoch s kolenom bolo riziko. Informovala agentúra AFP.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Jürgen Klopp.
    Jürgen Klopp.
    Bude novým trénerom Realu? Medzi kandidátov údajne patrí aj nemecký velikán
    dnes 17:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Mbappé vynechal tréning pod novým trénerom. Zrejme nenastúpi ani na zápas