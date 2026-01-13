Mbappé vynechal tréning pod novým trénerom. Zrejme nenastúpi ani na zápas

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé chýbal na tréningu Realu Madrid, ktorý v utorok prvýkrát viedol v pozícii hlavného trénera Alvaro Arbeloa.
Dvadsaťsedemročný útočník zrejme vynechá pre zdravotné problémy stredajší duel Španielskeho pohára proti druholigovému Albacete.
Mbappé sa vrátil do zostavy „bieleho baletu“ v nedeľňajšom finále španielskeho Superpohára v saudskoarabskej Džidde. Do stretnutia proti FC Barcelona (2:3), ktoré bolo posledné v pozícii kouča Realu pre Xabiho Alonsa, zasiahol Mbappé ako striedajúci hráč v 76. minúte.
Už bývalý kormidelník Alonso po zápase priznal, že nasadiť Mbappého po problémoch s kolenom bolo riziko. Informovala agentúra AFP.