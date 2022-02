Šéf La Ligy v tom má jasno. Mbappé a Haaland posilnia Real Madrid

"Madridčania získajú Mbappého i Haalanda. Barcelona a Juventus sú aktuálne zruinovaní. Mbappého príchod je skvelá správa pre La Ligu. To najlepšie, čo sa jej mohlo stať," sebavedomo vyhlásil Tebas podľa Mirroru.

Mbappému po sezóne vyprší kontrakt v Paríži St. Germain a o jeho prestupe do Realu sa hovorí intenzívne.

MADRID. Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas je presvedčený, že v lete zamieria do Realu Madrid Kylian Mbappé i Erling Haaland.

Šéf španielskej najvyššej súťaže priznáva, že Mbappého príchod do Realu ešte nie je stopercentný, no to podľa neho nie je ani zotrvanie v Paríži.

"Nemám dostatok informácií o Mbappém. Lenže iba veľmi málo hráčov nepredĺžilo kontrakt so svojím zamestnávateľom šesť mesiacov pred vypršaním a v klube následne pokračovalo," pripomenul Tebas.