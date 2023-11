Mbappé nastrieľal 300 gólov rýchlejšie ako Messi či Ronaldo. Má šancu aj na tisícku?

Dvadsaťštyriročný parížsky rodák si za to vyslúžil obdiv niekdajšieho velikána francúzskeho výberu Thierryho Henryho, ktorý v národnom tíme zaznamenal počas kariéry dovedna 51 presných zásahov.

Míľnik dosiahol vo veku 24 rokov a 333 dní, pričom dve najväčšie futbalové hviezdy 21. storočia C. Ronaldo aj Messi boli starší, keď sa dostali na rovnakú métu.

Na 300-gólovú hranicu sa dostal Mbappé v sobotu, keď strelil hetrik do siete Gibraltáru pri "demontáži" súpera 14:0.

"To, čo tento chalan dokazuje, je naozaj mimo tohto sveta. Je to jednoducho neuveriteľné," uviedol Henry, ktorý je aktuálne koučom francúzskej reprezentácie futbalistov do 21 rokov.

Práve s ním často porovnávajú Mbappého, keďže obaja futbalovo dozrievali v elitnej akadémii Clairefontaine a potom medzi seniormi debutovali na ľavom krídle v klubu AS Monaco, s ktorým ešte ako tínedžeri získali titul v Ligue 1.

Paralelu možno nájsť aj pri vstupe do národného tímu, keď na premiérovom vrcholnom podujatí v ich kariérach získali titul svetového šampióna - Henry v roku 1998 a Mbappé o 20 rokov neskôr.