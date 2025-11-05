VIDEO: Slovan zabojuje o prvé body v Konferenčnej lige. Musíme byť rýchli, hovorí tréner Weiss

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu pred štvrtkovým zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu pred štvrtkovým zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy. (Autor: TASR)
Slovenský majster vstupuje do stretnutia v pozícii favorita.

TAMPERE. Futbalový tréner Vladimír Weiss st. priznal, že Slovan Bratislava musí vo štvrtok vo Fínsku bodovať, ak chce pomýšľať na play off Konferenčnej ligy.

„Belasých“ čaká v Tampere tím KuPS Kuopio, proti ktorému zabojujú o prvé body v tejto sezóne KL. Slovan vstupuje do stretnutia v pozícii favorita, no domáci majú na konte v európskej súťaži už dva body a v historicky jedinom vzájomnom dueli so sériovým slovenským majstrom mali navrch.

KuPS cez víkend spečatil ôsmy titul, ktorý sa mu premiérovo podarilo obhájiť. V 300 kilometrov vzdialenom Tempere hrá z dôvodu nárokov UEFA, ktoré nespĺňa jeho domovský štadión v Kuopio.

„Prišli sme na krásny štadión do Fínska, ktoré má najvyššiu životnú úroveň. Výhoda domácich je v umelej tráve, na ktorej vedia hrať. Tešíme sa na zápas a pri matematike už musíme niečo uhrať, aby sme mali šancu na play off.

Naša hra sa zlepšuje, aj keď nie je ideálna. Je tam veľa faktorov - rotácia v zostave aj zranenia. Verím, že zajtra vybehne na trávnik jedenásť hráčov, ktorí zabojujú o víťazstvo,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii tréner Slovana Weiss st.

Výhodou pre Slovan môže byť dištanc pre guinejského útočníka Mohameda Toureho, ktorý videl červenú kartu v dueli na pôde islandského Breidabliku.

Weiss však upozornil na kvalitu Poliaka Piotra Parzyszeka, ktorý od príchodu do tímu vsietil deväť gólov v sedemnástich zápasoch a zatiaľ jediný v Konferenčnej lige proti Drite (1:1). „Ich herný štýl je útočný futbal, majú vysoko postavených krajných obrancov a prehustený stred, kde vedia kombinovať na rýchlom povrchu.

Musíme eliminovať túto útočnú silu a presadiť sa našou kvalitou. Musíme byť rýchli a kompaktní, ich hlavný útočník je síce vykartovaný, ale majú dobrého stredného útočníka. Každý tím reaguje na herný systém súpera a to platí aj o nás,“ povedal Weiss.

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (uprostred) spolu s hráčmi počas tréningu pred štvrtkovým zápasom.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (uprostred) spolu s hráčmi počas tréningu pred štvrtkovým zápasom. (Autor: TASR)

Chcem skórovať, zdôraznil Šporar

Jeden gól má na konte zatiaľ aj bratislavský Slovan, v úvodnom kole sa proti Racingu Štrasburg presadil Rahim Ibrahim a znížil na konečných 1:2.

Listinu strelcov by chcel rozšíriť navrátilec Andraž Šporar, ktorý sa strelecky chytil minulý týždeň v Zlatých Moravciach proti Komárnu, kde vsietil dva góly (3:2). „Mal som trocha smoly, keď som prišiel.

Zranil som sa a odohral som iba jeden zápas. Teraz sa cítim dobre, absolvoval som tri duely za sebou a pomohol tímu gólmi. Zajtra chcem skórovať a vyhrať,“ povedal Šporar.

Proti Komárnu sa podieľal na obrate v rámci nadstavenia, keď „belasí“ prehrávali po 90 minútach 1:2. „Je pozitívne, že sme dokázali otočiť predošlé zápasy.

S Podbrezovou sme hrali posledných 70 minút veľmi dobre a prehrávali sme aj proti Komárnu, ale ukázali sme, že sme Slovan," dodal Šporar.

KuPS hralo proti „belasým“ v druhom predkole Európskej ligy 2020/21 a po remíze 1:1 triumfovalo 4:3 v rozstrele z 11 m.

Šporar v tom čase v Slovane nebol, ale na Fínsko nemá príjemné spomienky ani zo slovinskej reprezentácie: „Hral som tu raz s reprezentáciou a prehrali sme.“ Tridsaťjedenročný útočník taktiež hovoril o umelej tráve, ktorá bude pre Weissa kľúčová pri tvorbe základnej jedenástky.

„Mám v hlave dve zostavy, po dnešnom tréningu sa rozhodnem, pretože nie všetci vedia hrať tak dobre na umelej tráve,“ priznal kormidelník.

Súper jeho tímu má za sebou síce duely s menej známymi klubmi ako v prípade Slovana, no Weiss nechce fínsky tím podceňovať: „Domáci majú dva body a my máme nulu.

Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Andraž Šporar.
Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Andraž Šporar. (Autor: TASR)

Nepodceňoval by som islandské ani kosovské mužstvo, futbal vie hrať dnes každý. Niekedy obdivujem hráčov, čo vedia v rýchlosti urobiť.

Keď budeme zajtra dobre behať a hrať na dotyk alebo na dva, máme šancu. Keď sme koncentrovaní a disciplinovaní, máme kvalitu. Keď je to naopak, vypomstí sa to.“

