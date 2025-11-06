Slovan čaká namiesto výletu do Fínska ťažký boj. Už musíme niečo uhrať, tvrdí Weiss

BRATISLAVA. V poslednej minúte zápasu sa dostal k dlhému centru Kasper Paananen, hráč fínskeho SJK Seinäjoki, ktorý loptu upratal do siete a v dramatickom dueli fínskej ligy s Ilves upravil na konečných 3:3.
Z remíza sa však najviac radoval iný klub, a to KuPS Kuopio, ktorý sa vďaka tomuto výsledku stal na diaľku fínskym futbalovým šampiónom druhý rok v rade.
„Sledoval som tento zápas doma, sám. Už som to vzdal a išiel som na toaletu, keď som zrazu počul, že sa niečo deje," opísal duel kouč KuPS Jarkko Wiss pre fínsky denník Iltalehti.
„Pretáčam si ten gólový moment znova a znova. Som neskutočne šťastný za našich hráčov, trénerský tím a fanúšikov," dodal kouč.
Viac rozmýšľa nad Slovanom
Wiss ovládol fínsku najvyššiu súťaž štyrikrát ako hráč. Piaty cenný titul najnovšie zaznamenal v roli trénera. Jeho zverencov z Kuopia čaká najbližší víkend ešte posledný ligový zápas s Helsinkami, keďže liga vo Fínsku sa hrá formátom jar-jeseň.
Kouč KuPS ale priznal, že si viac láme hlavu nad štvrtkovým duelom v Konferenčnej lige so Slovanom Bratislava (o 18.45 vysiela JOJ ŠPORT): „Tento zápas je pravdepodobne dôležitejší ako nedeľný. Nad tým som dnes najviac rozmýšľal."
Pre veľkú vyťaženosť doprial tréner Wiss svojim hráčom utorkové voľno. Čakala ich totiž 250 kilometrov dlhá cesta do Tampere, kde sa odohrá duel do Slovanom. Štadión v Kuopiu totiž nespĺňa európske parametre.
Hrať sa tak bude na štadióne Tammelan, ktorý má kapacitu pre osemtisíc ľudí, no očakáva sa, návšteva zhruba tritisíc ľudí.
„Krásny štadión. Fínsko má možno najlepšiu životnú úroveň. Sú tu všetky podmienky pre dobrý futbal," tvrdil na predzápasovej tlačovej konferencii tréner slovenského majstra Vladimír Weiss.
Je to najdôležitejší zápas, tvrdí Šporar
Veľkou výhodou KuPS budú skúsenosti s umelým trávnikom, ktorý je položený aj na štadióne Tammelan.
„Vedia hrať na umelej tráve, takisto ako na tom hrala Žilina alebo Trenčín. Sú to automatizmy, rýchle veci, a to domáci majú," tvrdí Weiss.
„Štadión je pekný, len tráva je umelá. Je to špecifický terén. Nemám ho rád, ani ostatní. Urobíme ale všetko preto, aby sme vyhrali," vraví útočník belasých Andraž Šporar.
Slovan v doposiaľ v Konferenčnej lige nebodoval. Prehral doma so Štrasburgom (1:2) a v Alkmaare (0:1). Slovenský majster má pred sebou ešte štyri zápasy, pričom podľa predikcií potrebuje na postup do ďalšej fázy nazbierať aspoň sedem bodov s pozitívnym skóre.
VIDEO: Andraž Šporar
„Je to pre nás kvázi najdôležitejší zápas. Majú kvalitu dopredu, dávajú veľa gólov. Fínska liga možno nie je najlepšia, ale určite majú kvalitu," myslím si Šporar.
„Matematicky už musíme niečo uhrať, aby sme mohli vôbec rozmýšľať o lepšom umiestnení, ktoré by nám dalo šancu na play off," doplnil tréner Weiss.
Weiss: Kedysi ste išli do Fínska na výlet
KuPS Kuopio doposiaľ v Konferenčnej lige remizoval s kosovským Drita (1:1) a islandským Breidablik (0:0).
„Domáci majú dva body, my máme nulu. Hrali sme s ťažkými súpermi, ale nepodceňoval by som ani islandské či kosovské mužstvo. Dnes vie hrať futbal každý. Kuopio je toho príkladom. Futbal je ťažší, rýchlejší, dynamickejší a nikto nespí. Kedysi ste išli do Fínska na výlet, tak dnes tu máte ťažký boj," priznáva Weiss.
Do Fínska so Slovanom nevycestovali niektorí hráči. Na súpiske pre pohárovú Európu boli vynechaní Jurij Medvedev, Sharani Zuberu a Kelvin Ofori.
Pre zranenie chýbajú Marko Tolič a Mykola Kucharevič, zatiaľ čo disciplinárne tresty si odpykávajú Sandro Crus a Vladimír Weiss mladší.
VIDEO: Tréner Vladimír Weiss st.
„Mám v hlave dve zostavy. Uvidím po dnešnom tréningu, ako na tom budú hráči. Nie všetci vedia hrať na umelej tráve. Chceme podať dobrý výkon, naša hra sa zlepšuje, aj keď ešte nie je ideálna. Verím, že zajtra vybehne jedenásť dobrých hráčov, ktorí sa pobijú o dobrý výsledok," zakončil Weiss.