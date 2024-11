Weiss po remíze v Košiciach: Výborný zápas aj kulisa. Na takýto futbal ľudia chodiť budú

KOŠICE. Veľký futbalový sviatok v Košickej futbalovej aréne sa vydaril. Napriek rannému sneženiu a večernému chladu si do hľadiska na košický vrchol jesene, veľké derby medzi FC Košice a Slovanom Bratislava, našlo cestu takmer 7 300 divákov. Tí na dobre pripravenom trávniku videli zápas, v ktorom až do posledných sekúnd nebolo jasné, kto vyhrá. Košičania napokon po remíze 1:1 ako prví v lige s majstrom na domácom trávniku neprehrali.

V prvom polčase sa oba tímy ťažšie dostávali do príležitostí, hoci na oboch stranách bolo pár situácií, ktoré gólom zaváňali. Viac z hry mali slovanisti, ale domáci tiež hrozili, najmä po rýchlych protiútokoch.

Druhý polčas začal tlakom Slovana, ale paradoxne napokon do vedenia išli po hodine hry Košičania. Tým vyšiel pressing, pravý obranca Jurij Medvedev prišiel o loptu v súboji s dobiedzajúcim Zyenom Jonesom, ktorého napokon v šestnástke fauloval. Loptu si na biely bod postavil košický kanonier Žan Medved a rovnako ako v prvom vzájomnom zápase sezóny poslal Košičanov do vedenia. Tréner Weiss okamžite reagoval a poslal do hry trojicu reprezentantov, ktorých po reprezentačnej prestávke šetril – Dávida Strelca, Nina Marcelliho a Urama Kashiu. VIDEO: Zostrih zápasu FC Košice - ŠK Slovan Bratislava (15. kolo)

Obaja chceli vyhrať Na hre Slovana sa to okamžite prejavilo a Košičania snahe hostí vyrovnať odolávali len necelú štvrťhodinu. Necelých dvadsať minút pred koncom sa Slovan usadil pred košickou bránkou a po dlhšej kombinácii sa napokon prudkou strelou z hranice šestnástky svojim jedenástym gólom v sezóne o vyrovnanie postaral Tigran Barseghjan.

V záverečnej štvrťhodine mohli oba tímy preklopiť víťazstvo na svoju stranu, ale proti boli brankári Dávid Šipoš a Dominik Takáč, ale aj nezvládnutá koncovka. „Vedel som, že hráči Slovana, ktorí boli v reprezentáciách, prídu do záveru a tam to bude pre náš ťažké. Musím ale povedať, že posledných pätnásť minút to bolo hore dole. Veľmi sa mi páčilo, že obe mužstvá chceli vyhrať. Mali sme tam dve stopercentné šance, na druhej strane nás pri ich dvoch tisícpercentných podržal Šipoš. Za bod so Slovanom sme radi, hoci si nemyslím, že to bol náš vrcholný výkon z futbalového hľadiska. Bolo na nás trochu vidieť, že máme rešpekt a navyše sme mali v zostave viacero hráčov, ktorí nemali až takú hernú prax a bolo to vidieť. Bod so Slovanom si vážim,“ hodnotil zápas tréner Roman Skuhravý, ktorý zo siedmich zápasov na lavičke Košíc prehral jediný raz v Michalovciach.

Trénerské komplimenty S bodom aj výkonom svojho mužstva v generálke na utorkový zápas Ligy majstrov proti AC Miláno bol spokojný aj Weiss.

„Vynikajúci zápas pre ľudí aj z taktického hľadiska. Samozrejme, že sme chceli vyhrať, ale rešpektujeme aj snahu domácich a ich pripravenosť na tento zápas. Čakal som takýto zápas, lebo som vedel, že Roman dobre pripraví mužstvo po taktickej stránke. Mali sme šance, ale aj sme mohli dostať góly. Remíza je z pohľadu ich snahy a bojovnosti a našej kvality v závere spravodlivá a Košice si dnes bod zaslúžili. Ak to zhodnotím objektívne a triezvo, som rád za bod, rovnako aj za výkon, lebo mužstvo šliapalo do konca. Výborný zápas, výborný futbal, výborná kulisa, skvelý trávnik,“ pochválil Weiss súpera i trénera Skuhravého.

Tréner Vladimír Weiss st. (vľavo) Roman Skuhravý po zápase FC Košice - ŠK Slovan Bratislava v 15. kole Niké ligy. (Autor: TASR)

Ten mu to oplatil: „Ďakujem za kompliment. Za tri a pol roka, čo som na Slovensku ma zápasy so Slovanom Bratislava najviac učia. Vychádzam z nich a snažím sa premýšľať o tom, aby som vedel svojich hráčov posunúť na tú úroveň, na ktorej je Slovan. Aj dnes bol Slovan lepším mužstvom počas celého zápasu. V lige máme jedno top mužstvo a tri také, ktoré vás niečo naučia. Pre nás to bolo niečo ako pre nich utorkový zápas proti AC Miláno len s tým rozdielom, že sa hralo v piatok a v Košiciach.“

Gólový návrat Medveda do základu Po dvoch bezgólových remízach s Trenčínom a Podbrezovou sa Košičania proti Slovanu konečne dočkali gólu. Strelecké suchoty svojho mužstva a rovnako aj svoje dlhé čakanie na siedmy gól sezóny prerušil premeneným pokutovým kopom Žan Medved, hoci v jeho prípade pri čakaní na gól zohralo úlohu zranenie.

Po dvoch zápasoch v pozícii striedajúceho hráča okorenil svoj návrat do základnej zostavy tým najlepším spôsobom, hoci radosť z gólu si užívali najmä jeho spoluhráči. „Nikdy sa nebudem tešiť z gólu proti klubu, ktorý mi dal veľa. Mám voči Slovanu obrovský rešpekt,“ zdôraznil Medved, ktorý prišiel do Košíc po vyše troch sezónach v Slovane.

Aj podľa neho je deľba bodov spravodlivá: „Diváci dnes videli pekný futbal, veľa šancí na jednej aj druhej strane. Ale musíme byť realisti. Aj Slovan si dnes zaslúžil gól a deľba bodov je spravodlivá. Som rád, že sa mi podarilo skórovať a že sme potešili ľudí. Veľmi im ďakujem a vážime si, že aj v takej zime prišli na štadión a dúfam, že si nájdu cestu aj na posledný domáci zápas so Skalicou.“

Žan Medved (vľavo) strieľa gól z penalty v zápase FC Košice - ŠK Slovan Bratislava v 15. kole Niké ligy. (Autor: TASR)

Šipoša mátal prvý zápas v Bratislave V závere zápasu podržal domácich nad vodou viacerými dobrými zákrokmi aj brankár Dávid Šipoš. Toho prekonal len najlepší strelec súťaže Barseghjan. „Veľa som toho nevidel, bolo predo mnou veľa hráčov. Skôr som čakal, že to bude dávať svojou povestnou obaľovačkou na zadnú žrď. Trochu som sa naklonil doprava, ale lopta vyletela zľava. Nohou som ju síce škrtol, ale bola dostatočne prudká a išlo to bránky,“ opísal gólový moment hostí. Priznal, že po vyrovnaní Slovana sa mu hlavou začali preháňať myšlienky na prvý zápas proti Slovanu v tejto sezóne. Aj v tom Košičania vyhrávali po Medvedom premenenej penalte.

V úvode druhého polčasu vyrovnával Strelec a v nadstavenom čase druhého polčasu zabezpečil Barseghjan víťazstvo „Hovoril som si po ich vyrovnávajúcom góle, že sa musíme poriadne sústrediť. Snažil som sa čo najviac pomôcť mužstvu, rovnako ako všetci spoluhráči. Naša defenzíva toho mala dosť, hrali už v kŕčoch. Klobúk dole pred celým mužstvom. Trápili sme Slovan do poslednej minúty, rovnako ako on nás a mohlo to pokojne skončiť na obe strany,“ dodal Šipoš. Kuckov návrat pred životným zápasom Do zostavy Slovana sa po druhej pauze v sezóne spôsobenej zranením vrátil Juraj Kucka. Tréner Weiss ho na ihrisko poslal v druhom polčase a priznal, že pred necelým mesiacom spolu s ním jeho návrat v pohárovom zápase proti Spišskej Novej Vsi uponáhľali.

„Možno bolo trochu nešťastné jeho aj moje rozhodnutie, že sme ho postavili v Spišskej Novej Vsi a opäť sa zranil. Ale robil všetko pre to, aby sa vyliečil a mohol hrať vytúžený zápas v Lige majstrov proti AC Miláno. Verím, že sa mu to splní. Má k tomu klubu vzťah, hral tam svoj najväčší futbal. Určite je jeho návrat prínosom. Aj u súperov je iný rešpekt, keď nastupujú proti Kuckovi ako proti iným hráčom,“ poznamenal tréner Weiss.

Samotný Kucka mu dal za pravdu a potvrdil, aj to, že návrat nie je ľahký, keď svoje zaváhanie vo vyloženej šanci v druhom polčase zápasu v Košiciach okomentoval slovami: „Čo vám poviem? Drevený som po tých mesiacoch , čo so nehral. Určite ma to mrzí. Lopta nešla oproti mne, ale predo mňa a ťažko sa to triafalo, ale takéto šance musím premieňať.“ Vrátil sa práve včas, aby stihol svoj vytúžený zápas v Lige majstrov. Tak ako sa jeho kamarát Vlado Weiss ml. tešil na súboj s Manchestrom City, tak si aj Kuco pred žrebom prial, aby do Bratislavy prišlo AC Miláno, v ktorom odohral dve sezóny: „Je to pre mňa trochu iný typ zápasu a verím, že to tentokrát zvládneme a budeme bodovať. Určite sa každý na to teší. Musíme rýchlo prepnúť a pripraviť sa počas nasledujúcich troch dní. A odovzdať zo seba všetko.“

