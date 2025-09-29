Vandalizmus na štadióne v Košiciach. Fanúšikovia Prešova poškodili toalety

BRATISLAVA. Víkendové 9. kolo futbalovej I. ligy prinieslo východniarske derby medzi FC Košice a FC Tatran Prešov. V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži si hráči týchto klubov podelili body za remízu 2:2.
V nadstavenom čase druhého polčasu mal na kopačke víťazný gól hosťujúci Martin Regáli, no nepremenil pokutový kop. Hrdinom sa stal brankár Matúš Kira.
Okrem zápasu sa však hovorilo aj o niečom inom - vyčíňaní fanúšikov hostí na toaletách v Košickej futbalovej aréne.
"Keď kultúru národa spoznáš podľa záchoda. U nás v Košickej futbalovej aréne sme už hrali všeličo, fanúšikovia hostí vždy prispejú k atmosfére a vždy rátame s tým, že nám nechajú na pamiatku aj nálepky a vyvedú aj nejakú nezbedu.
Ale toto? Ako vidíme, do ligy sa dá postúpiť, ale na ligu treba aj mentálne dorásť," uviedla stránka štadióna na sociálnej sieti.
K príspevku sa pridali aj fotografie zničených toaliet, množstvom grafitov podporujúcich Tatran Prešov a hanlivých voči Košiciam.
Reagovali na to aj "koňare". Uviedli, že sa "dôrazne dištancujú od incidentu, ku ktorému došlo počas derby zápasu na pôde Košickej futbalovej arény, kde boli poškodené priestory štadióna".
"Takéto správanie je neprijateľné, poškodzuje meno nášho klubu a nezodpovedá hodnotám, ktoré dlhodobo presadzujeme – férovosť, úcta a rešpekt k športu, súperovi aj samotným fanúšikom.
Zastávame názor, že šport má ľudí spájať, nie rozdeľovať. S vedením Košickej futbalovej arény sme v kontakte a sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť pri riešení tejto situácie.
Zároveň sa chceme poďakovať policajným zložkám polície SR Prešovského a Košického kraja, všetkým členom usporiadateľskej služby za skvelú organizáciu a hladký priebeh východniarskeho derby.
Prosíme všetkých našich priaznivcov, aby podporovali Tatran Prešov spôsobom, na ktorý môžeme byť všetci hrdí. Vandalizmus nemá na futbale miesto," uviedol Tatran na sociálnej sieti.
Košice sú posledné, no odohrali o dve stretnutia menej než Prešovčania, ktorí majú o tri body viac. Najbližšie Košičania nastúpia už v stredu 1. októbra doma proti Dunajskej Strede, Prešovčania vycestujú počas víkendu do Zlatých Moraviec na duel proti Komárnu.