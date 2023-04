Bayern nakupuje u konkurencie. Z Lipska prichádza osvedčený stredopoliar

BRATISLAVA. Nemecký futbalový šampión FC Bayern Mníchov spečatil transfer rakúskeho reprezentačného stredopoliara Konrada Laimera z konkurenčného tímu RB Lipsko.

Bavorský veľkoklub síce zatiaľ nepotvrdil angažovanie 25-ročného rodáka zo Salzburgu, no referoval o ňom zväčša dobre informovaný nemecký denník Bild.



Mníchovčania získajú Laimera, o ktorého mali záujem aj anglického kluby FC Chelsea a FC Liverpool, bez vyplatenia odstupného, keďže hráčovi 30. júna vyprší kontrakt v Lipsku.

Laimer by mal v Bayerne nastupovať na pozícii tzv. šestky, ktorá sa v utorňajšom zápase Ligy majstrov 2022/2023 na pôde Manchestru City (0:3) ukázala ako momentálne slabina tímu trénera Thomasa Tuchela.



Športový riaditeľ RB Lipsko Max Eberl sa počas zimnej prestávky snažil presvedčiť Laimera na pokračovanie v klube, no zároveň si uvedomoval, že u hráča nadišiel čas, keď by sa chcel posunúť do väčšieho klubu.